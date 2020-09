Beh v Matúškove: Dve víťazky prišli jedným autom, gratuloval olympijský víťaz (+FOTO)

Ochladenie bežcom neprekážalo, tretí ročník peknej akcie si užili s úsmevom na tvári. Najrýchlejší boli Páleník a Hezká, hlavná cena v tombole putovala do Nitry.

26. sep 2020 o 20:42 Martin Kilian

Organizátorský štáb pod vedením Miroslava Kontára a Dušana Grujbára pripravil na poslednú septembrovú sobotu tretí ročník Behu Matúškovom. Kým vlani v júlovom termíne oblievali bežcov hadicou, teraz mohli skôr podávať teplý čaj s rumom, čo však samozrejme hygienici nepovolili… :-)

O výbornú náladu sa starali dídžej a ostrieľaný moderátor Peter „Mano“ Tomič, ktorý na podujatí privítal aj čestných hostí - chodeckého trénera Juraja Benčíka a olympijského víťaza v chôdzi Jozefa Pribilinca.

O predprogram sa postarali deti, rozdelené do štyroch kategórií. Na hlavnej trati na 10 km boli najrýchlejší v cieli Matej Páleník a Zdenka Hezká, v hobby behu (3 km) Martin Vaško a Judita Jóšvaiová.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Na to, že som v posledných mesiacoch príliš poctivo netrénoval, tak ma dosiahnutý čas dosť prekvapil. Čakal som, že budem výrazne pomalší, tak som s výsledkom spokojný. V Matúškove som bol prvýkrát. Že prídem, som sa rozhodol až v piatok večer,“ povedal víťazný Matej Páleník. Pretekal aj jeho dedko Emil a trinásťročná sestra Emma, ktorá stála až dvakrát na stupňoch víťazov.

Kuriozitu sme sa dozvedeli od Judity Jóšvaiovej. Do Matúškova pricestovala jedným autom spolu so Zdenkou Hezkou a obidve sa tešili z prvenstva - na 3 km, resp. 10 km!

„Trošku mi bola zima, riadne sa ochladilo, ale športovcom to nevadí. Teším sa z víťazstva, vlani som tu skončila na štvrtom mieste. Trénujem popri práci, popri mojich aktivitách. Vďaka behu sa cítim výborne a fit,“ prezradila Tešedíkovčanka Judita Jóšvaiová. Jej parťáčka Zdenka Hezká si výrazne zlepšila osobák na 10 km.

Podujatie vyvrcholilo v obecnom centre voľného času. Namiesto guláša sa rozdávali pagáče vo vrecúšku. Mladé domáce talenty sa postarali o kultúrny program, medailistom gratulovala aj starostka Marta Meszárosová. Nasledovala tombola, v ktorej prvú cenu - obrovský televízor - vyhrala Jana Baronová z Nitry, a bodku za peknou sobotu dala beseda s dvojicou vzácnych hostí.

Vidíme sa opäť o rok!

Z výsledkov vyberáme

10 km

Muži do 39 rokov: 1. Matej Páleník (BK Pyxida Č. Kľačany) 36:27, 2. Robert Tomovič (Beh Senec) 37:39, 3. Ján Klištinec (Šalgočka) 38:05.

Muži 40-49 rokov: 1. Michal Vrždiak (Bernohy.sk) 39:13, 2. László Domonkos (Dun. Streda) 39:50, 3. Juraj Bartovič (BTC Klub) 40:01.

Muži 50-59 rokov: 1. Miroslav Ďuračka (Liga lanovka) 39:41, 2. Róbert Tucsok (Moča) 41:50, 3. Matyás Király (Gabčíkovo) 41:59.

Muži od 60 rokov: 1. Vladimír Cích (behame.sk) 41:38, 2. Juraj Pavlucík (Matúškovo) 50:23, 3. Ján Rakica (ŠKS JaMaRa) 50:25.

Ženy do 34 rokov: 1. Katarina Glatzová (Slávia UK) 46:15, 2. Annamária Budaiová (Galanta) 51:37, 3. Ulrika Simonicsová (Nesvady) 54:01.

Ženy 35-49 rokov: 1. Zdenka Hezká (AO Šaľa) 41:06, 2. Melinda Majerová (Košúty) 48:16, 3. Eva Kolárovská (Komárno) 49:04.

Ženy od 50 rokov: 1. Renata Holičková (Run for fun) 45:22, 2. Jana Baronová (SMTA Nitra) 48:49, 3. Eva Simonicsová (Nesvady) 51:41.

3 km

Muži: 1. Martin Vaško (AK Bojničky) 10:31, 2. Bálint Laczkó (STG D. Saliby) 11:02, 3. Ladislav Moravský (RoniRun Club) 11:16.

Ženy: 1. Judita Jóšvaiová (ŠK Tešedíkovo) 14:18, 2. Emma Páleníková (AK Zlaté Moravce) 14:35, 3. Barbora Barciová 14:46.

Víťazi detských kategórií:

st. žiaci (600 m): Jakub Klištinec (AK Bojničky)

st. žiačky (600 m): Emma Páleníková (AK Zl. Moravce)

ml. žiaci (300 m): Dávid Prokein (Sládkovičovo)

ml. žiačky (300 m): Dominika Dugová (Myjava)