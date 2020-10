Stavjaňa: Zložili sme lepší tím, než sme čakali

„S takým štýlom, aký sme predvádzali doteraz, môžeme hrať proti komukoľvek,“ hovorí nitriansky tréner Antonín Stavjaňa po príprave (5 výhier, 3 prehry, skóre 31:22).

28. sep 2020 o 15:00 Martin Kilian ml.

Kouča-navrátilca, ktorý pod Zoborom získal päť medailí, sme načali otázkou, či ho z 15 príchodov a 16 odchodov akýsi mimoriadne potešil a naopak. „Neviem, či by som vedel povedať, ktorý konkrétny prestup ma teší. Poviem to inak – keď som vedel, že v portfóliu hráčov pre Nitru sú Buček a Rapáč, tešil som sa, že by to mohlo vyjsť. Žiaľ, nevyšlo. Poznáme dôvody, rešpektujeme situáciu. Napriek tomu sa podarilo vyskladať tím omnoho lepšie, než sme pôvodne očakávali. Na začiatku to predsa vyzeralo, že Nitra bude hrať iba s mladými,“ upozornil 57-ročný odborník.

Pri pohľade na súpisku lanských vicemajstrov však lezie na jazyk otázka, či predsa nechýba klasický kanonier. „Strelcov nie je nikdy dosť. Máme hráčov, čo vedia dať gól, ale keby sa ešte nejaký objavil, žiadny tréner by sa nenahneval,“ usmial sa Antonín Stavjaňa a o prípadnej náhrade za Lantošiho, ktorý sa má v novembri vrátiť do Bostonu, uviedol: „Uvidíme, ako sa to vyvinie. Želám mu to, ale ani situácia v Amerike nie je úplne jednoznačná...“

Čo hovorí na pozitívne ladenú prípravu? „Prípravných zápasov malo byť pôvodne trinásť, strašne veľa. Dopadlo to úplne inak. Rytmus zápasov nebol ideálny, ale niektoré boli veľmi dobré, naznačili, ako môže vyzerať liga. S Trenčínom sme hrali vyrovnané zápasy, so Slovanom takisto. Slovan však ťažko hodnotiť, môže sa stať, že trocha odskočí,“ veští Antonín Stavjaňa, ktorého neprekvapuje, že kým českí extraligisti sú kompenzovaní vládou, slovenskí nie: „Poviem to ľudovo, slovenský šport „berou u huby“. Je ukrátený. Teraz v ňom panuje obrovská istota, na akejkoľvek úrovni. Pritom veci treba plánovať...“