O skokanoch leta a rekorde Faška

FC Nitra z posledných piatich zápasov prehrala jediný.

29. sep 2020 o 8:00 Martin Kilian ml.

„Návrat! Návrat! Návrat!“ ručal Gergely Geri v sobotnej 76. minúte za stavu 3:0 so Sereďou a očividnej pohody na kopačkách svojej Nitry. Iní tréneri by si vyložili nohy na striedačku, on skackal pred ňou a lial benzín do domácej nádrže.

„Geri nás vynikajúco namotivoval, to vie,“ usmieval sa Martin Adamec, ktorý ranou k žrdi v 2. minúte načal hostí. „Musíme plniť jeho pokyny. Koniec-koncov, prináša to body,“ pritakal Michal Faško, autor „angličáku“ (2:0) i penalty (3:0).

A nadplánovo dosť bodov! Jedenásť z ôsmich duelov, pričom Nitra za celú lanskú jeseň získala pätnásť... Pritom mala najkratšiu letnú pauzu, trénovať začala len 13 dní pred ligou a s favoritmi sa vybila už v prvých kolách.

Článok pokračuje pod video reklamou

Jarné experimenty s trénermi Demjanenkom a Nemcom teraz vyzerajú ako stratený čas, keď Ukrajinci v januári z večera do rána odsekli Geriho jesennú robotu. Teraz ju oprašuje, ale obľúbenú formáciu 3-5-2 nediktuje tvrdošijne – pružne ju pretvoril na 4-4-2, aby zmiatol Sereď, rozbehnutú 8-zápasovou šnúrou bez prehry.

„Chceli sme prekvapiť Sereď, tomu sme prispôsobili taktiku. Perfektný výkon, každý z nás bojoval. Boli sme efektívni, mali sme aj ďalšie šance. Takto sa hrá doma!“ súhlasil Michal Faško, hrajúci v totálnej inej verzii než v minulej sezóne. Strieľa svoju druhú šancu na prestup do Európy – dal 6 gólov v prvých 8 kolách, to sa žiadnemu Nitranovi v slovenskej lige predtým nepodarilo!

Michal Faško. (zdroj: Marián Bazala)

Aj na tribúnach sa v sobotu už viac než o vlastníckych prieťahoch hovorilo o reflexoch Šípoša, hlavičkách Kolčáka a Podhorina, kĺzačkách Kuníka a Magdu, bojovnosti Záhumenského, prehľade Mustafiča, šikovnosti Adamca, obrode Gatariča či progrese Franka. Nitra oproti minulej sezóne vystrelila o sedem miest nahor (nik druhý to teraz v lige nedal) – keď to zvládla naposledy (2009/10), išla do pohárovej Európy...