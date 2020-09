Anketa expertov: Má Nitra lepší tím než vlani?

Preberáme silu corgoňov pred víkendovým štartom extraligy.

28. sep 2020 o 9:40 Martin Kilian ml.

Tvrdoň strieľa svoj reštart v elitnej lajne s kamošmi-navrátilcami Slovákom a Hrnkom, Lantoši milimetrovými pasmi ukazuje, prečo v novembri ide do Bostonu, supertalent Nemec učiac sa od veteránov Mezeia, Švarného a Pupáka drzo vyváža puky a žeby Nitra v Cowleym konečne našla brankára? Otáznik nosia na dresoch i Dauda, Holešinský, Kollár, Fominych, Bodák alebo Knižka – vyletia do sveta?

Pod Zoborom už nie je zápach výkonov bez srdca, aký spravil minulú sezónu najhoršou od 10. miesta v ročníku 2011/12. MY Nitrianske noviny o reálnej sile prebudovaného HK (61 percent šatne sú posily) hovorili s nestrannými expertami, ktorí videli zápasy prípravy a superpohára.

Letné zmeny v kádri • PRIŠLI: Ovečka (Skalica), Cowley (Odense), Tvrdoň (Cracovia Krakov), Hrnka, Cardwell (Banská Bystrica), Slovák (Bratislava Capitals), Vitaloš (Rögle), Žitný (Slovan), Bodák (Vítkovice), Šťastný, Švarný (Zvolen), Knižka (Spišská Nová Ves), Holešinský (Univerzita v Maine), Dauda (Jacksonville), Lantoši (Boston, hosťovanie do polky novembra). • ODIŠLI: K. Versteeg (koniec kariéry), Kubka (Zvolen), Korím, Rais (Detva), Šimboch (Katovice), Csányi (Miškovec), Lušňák (Poprad), Hanuljak (Kadaň), Buček (Slovan), Morrison (Bad Tölz), Yellow Horn, Blackwater (Csíkszereda), Tábi (Spišská Nová Ves), Scheidl (Kansas City), M. Versteeg (?), Rácz (?).

Kľúčový Cowley?

Robert Kristan v sezóne 2013/14 vybavil striebro a zaklial bránkovisko – nik z trinástich gólmanov po ňom netromfol v základnej časti jeho priemer 2,14 gólu na zápas!

Preto v Nitre tíšia optimizmus z Evana Cowleyho. Hlučný Kanaďan zo šiestich letných duelov zbabral iba ten so Slovanom (5:7), ktorý mu kalí 90,6-percentnú úspešnosť zákrokov v superpohári.

„Je ešte skoro, ale myslím si, že vedenie sa doňho trafilo. Môže to byť kľúčový hráč,“ tvrdí Tomáš Prokop z denníku Šport. „Potrebuje tlak, čo môže byť realitou v podobe dvojky Adama Nagya,“ myslí si Marek Marušiak, komentátor RTVS.

Evan Cowley. (zdroj: MY Nitrianske noviny - Martin Kilian ml.)

Rast Nemca pri Švarnom

Keby sa kapitán Mezei (8. októbra oslávi 40 rokov) poponáhľal, mohol by byť otcom vyše polky nitrianskej defenzívy... Z ôsmich duelov zhorela iba raz, ale kto vypáli riadny príklep? Morrison, najproduktívnejší presilovkový bek extraligy, zmizol do druhej nemeckej ligy.

Pozornosť na modrej sa teda sústredí na Jaka Cardwella. „Pokiaľ mu sadne prostredie v Nitre, môže byť veľkým prínosom na presilovke,“ premostil analytik Rastislav Konečný k novému Kanaďanovi. „Javí sa aj ako falošné krídlo, má na to, aby nahradil Morrisona, ale ešte by som počkal,“ uvažuje Prokop. „Cardwella by som nepasoval do Morrisonovej pozície, v Nových Zámkoch, Pardubiciach ani Banskej Bystrici neukazoval, že je na úrovni McCormacka, Southorna alebo Maioneho,“ oponuje Marušiak.