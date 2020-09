Úchvatnými machovými obrazmi vnáša do domova kus prírody

Umelkyňa sa k netradičnému typu umenia dostala prirodzene. Samotnej tvorbe predchádza zložitý proces.

28. sep 2020 o 16:00 Dominika Cunevová

NITRA. Z miest sa čoraz viac postupne vytráca zeleň, ktorú nahrádza stále viac budov a miesto stromov zo zeme vytŕčajú billboardy.

No práve príroda je dobrá na to, aby sa človek v tejto hektickej dobe udržal v dobrom fyzickom i duševnom zdraví.

Kus pozitívnej energie do domácností sa rozhodla prinášať aj umelkyňa Daniela Zimmerová. Vytvára unikátne machové obrazy, ktoré predstavila aj v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre.

Machy z Francúzska

K tvorbe netradičných umeleckých diel sa dostala najmä vďaka láske k prírode a kreatívnemu cíteniu.

„Od mlada som sa zaujímala o dizajn, aranžovanie, celkovo o tvorivú činnosť. Bolo to pre mňa upokojujúce a vždy som to mala rada. Na základe toho, že milujem prírodu, ma to spojilo práve s machmi. Začala som sa zaujímať o to, ako sa s nimi pracuje, čo všetko sa s nimi dá robiť a kreativita potom nastúpila sama,“ povedala autorka.

Obrazy najprv tvorila len pre priateľov, neskôr sa aranžmánom, dekoráciám a machovým obrazom či stenám začala venovať aj profesionálne. Svoje diela vytvára zo stabilizovaných machov, rastlín, drevín a kvetín, ktoré dováža zo súkromných lesov vo Francúzsku.

Zložitý proces stabilizácie

Prirodzený vzhľad a mäkkosť si obrazy zachovávajú vďaka špeciálnemu procesu stabilizácie.