Odkaz festivalu Divadelná Nitra: Bez kultúry a umenia človek žiadnu krízu neprežije

Organizátori upozorňujú na nevyhnutnosť kultúry v živote.

28. sep 2020 o 14:40 Dominika Cunevová

Divadelná Nitra potrvá do stredy 30. septembra. (Zdroj: Henrich Mišovič / TASR)

NITRA. I keď posledné týždne boli pre oblasť kultúry veľmi neisté, organizátorom Divadelnej Nitry sa vyplatila ich vytrvalosť a odhodlanie a v piatok večer slávnostne otvorili už 29. ročník medzinárodného festivalu. Niektoré časti programu museli meniť priamo za chodu.

Výstižná téma

Tohtoročnú tému festivalu – územie étos – tvorcovia zvolili ešte pred rokom.

„Vtedy sme to zamýšľali trochu inak. Keď sa na jar zmenila situácia, tá téma sa stala ešte naliehavejšou a veľmi blízkou. Úplne nás zasiahla, pretože všetci riešime nejaké dilemy, morálne či etické, čo so starými či chorými ľuďmi alebo s tými, ktorí sú trochu iní, a to nielen v rámci pandémie, ale v rámci života,“ uviedla riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Ešte na začiatku pandémie visel nad konaním podujatia otáznik. Organizátori sa ho však napriek sťaženým podmienkam rozhodli usporiadať.

„A to preto, aby sme neprerušili jeho kontinuitu, nevytratili sa z povedomia publika, ale tiež aby sme poskytli možnosť prezentácie pre mnohých, ktorí sú postihnutí koronakrízou. To predstavuje tvorcov, ale aj tých, ktorí sú v zákulisí celého procesu tvorby. A takisto aj preto, aby sme priniesli radosť divákom, pretože si myslím, že bez kultúry a umenia človek neprežije žiadnu krízu,“ objasnila.

Zrušený stan, občerstvenie a zmeny v programe