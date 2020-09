Divadelná Nitra: Herci SND zobrali názov predstavenia Dnes večer nehráme doslova. Na festivale dnes skutočne nehrajú

Dôvody sú preventívne. Komparz prišiel do styku s osobou, ktorá má podozrenie na koronavírus.

28. sep 2020 o 18:17 Dominika Cunevová

NITRA. Asi najviac žiadaný titul tohtoročného Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra -Dnes večer nehráme - sa musel zrušiť.

Herci Činohry Slovenského národného divadla vzali názov inscenácie doslova a publiku v Divadle Andreja Bagara v Nitre dnes skutočne nezahrajú. Dôvodom je opatrnosť a prevencia. Komparz prišiel do styku s osobou, ktorá má podozrenie na koronavírus.

„Bohužiaľ to dopadlo tak, že jedno z najočakávanejších predstavení tohto ročníka – Dnes večer nehráme, naozaj dnes večer nehráme. Prijali sme to s ťažkým srdcom, myslím, že aj SND to bolo veľmi ľúto a spoločne sa ospravedlňujeme divákom, ale nedalo sa nič iné robiť. Nechceli sme nič riskovať,“ komentovala situáciu riaditeľka festivalu Darina Kárová.

Ako zdôraznila, nikto v rámci SND „nebol nakazený ani podozrivý na nákazu, išlo o tretí kontakt, ktorý sa v súčasnosti overuje.“

Náhradný program vzhľadom na časovú tieseň nie je, zvyšok festivalu ale pokračuje podľa plánu.

„Takto rýchlo sa niečo nedá riešiť a okrem toho je ťažké nahradiť predstavenie SND. Ľudia si predstavenie takéhoto druhu vyberajú veľmi cielene a nahradiť to niečím iným nemusí byť k ich spokojnosti,“ uviedla Kárová.

Kvôli aktuálnym opatreniam museli z pôvodného programu vyradiť zahraničné inscenácie 7 sľubov, Zmaľovaná huba aj českú inscenáciu Kacírske eseje pražského súboru Studio Hrdinů, miesto ktorej vybrali inscenáciu Polnočná omša zvolenského Divadla Jozefa Gregora Tajovského. Nakoniec však z preventívnych dôvodov nemohol prísť ani súbor zo Zvolena. Diváci si ale miesto neho v nedeľu naplno užili koncert Geišbergovcov a skupiny Balkansambel.

„Asi sa to bude stávať častejšie a vyplýva z toho jedno poučenie, že musíme byť skutočne veľmi opatrní aj vo svojom súkromnom živote a dodržiavať nariadenia práve z prevencie,“ skonštatovala riaditeľa festivalu.

Peniaze za vstupenky za zrušené predstavenie Dnes večer nehráme budú divákom vrátené.