Korman: Hrať je menšie zlo. A kľudne bez rozhodcov!

Predseda ObFZ Nitra reaguje na horúce témy.

2. okt 2020 o 14:40 Martin Kilian ml.

Pandémia drží futbal pod krkom, priam ho škrtí. Ústredný krízový štáb reagoval na rastúce čísla pozitívnych prípadov na koronavírus prekvapivo, keď v pondelok vydal zákaz organizovania všetkých hromadných podujatí, medzi ktoré patria aj futbalové zápasy na dedinách. Hoci sa hrať nakoniec bude, nervozita sa v kluboch niekde mieša s depresiou a beznádejou.

O aktuálnej situácii sme pred víkendom hovorili s predsedom Oblastného futbalového zväzu ŠTEFANOM KORMANOM.

Telefón vám asi vyzváňa častejšie ako zvyčajne...

Článok pokračuje pod video reklamou

Pred dvoma týždňami sme riešili bufety na štadiónoch, ktoré museli zostať v rámci prevencie pred pandémiou po nariadení vlády zatvorené. Kluby to, hoci aj s reptaním, akceptovali, no keď prišla teraz v pondelok ďalšia, takmer smrteľná rana, vypnutia futbalu sa každý zľakol.

Áno, telefonátov bolo veľa, no keďže sme mali informácie o chystaných krokoch našej strešnej organizácie, ktorou je Slovenský futbalový zväz, diskusie sme viedli s našimi klubovými funkcionármi v pozitívnej nálade. Verili sme, že táto kaša sa nebude jesť taká horúca, ako sa navarila, čo sa aj stalo. A za seba si cením konštruktívny tón, či som už hovoril s funkcionármi, trénermi alebo aj hráčmi, dôležité bolo nepodľahnúť panike.

V utorok sa situácia naozaj zmenila. Ako vnímate finálne opatrenia s obmedzením počtu účastníkov na päťdesiat pre hromadné podujatia, medzi ktoré sa radia aj futbalové zápasy v oblastných súťažiach?

Pri pondelkovom rozhodnutí o zrušení všetkých hromadných podujatí sme zostali všetci zaskočení. O to viac sa aj mne páčil rázny postoj prezidenta Slovenského futbalového zväzu Jána Kováčika, pridali sa aj ďalšie športové zväzy, a keďže bokom nezostali ani zástupcovia kultúrnej obce či dokonca zástupcovia cirkvi, prakticky na druhý deň prišlo k úprave nariadenia. Na druhej strane treba vnímať, že korona sa stáva súčasťou našich životov, vírus rozhodne nesmieme brať na ľahkú váhu, preto sa snažíme pochopiť aj meniace sa nariadenia a rozhodnutia, ktoré vláda prijíma často pod tlakom udalostí a aj času.

Realitou je päťdesiat ľudí na futbalových zápasoch. Má vôbec zmysel hrať, keď v hľadisku nemôžu byť diváci?

Tiež som si kládol túto otázku, intenzívnu diskusiu sme viedli aj s členmi nášho výkonného výboru. Bolo sa treba rozhodnúť a vo finále sme z ponúkaných možností hrať či nehrať vybrali menšie zlo. V súťažiach dospelých je za nami niekde šesť, niekde osem kôl, v polovičke jesene sú aj mládežníci. Dnes nikto z nás nevie, čo bude o týždeň, čo o dva, respektíve aj neskôr, preto je lepšie hrať, kým to ešte pôjde, hoci nateraz aj bez diváckej podpory.

Vnímame aj opačné názory a súhlasíme, áno, futbal na dedine bez divákov nemá zmysel, len si potom predstavme, že ak teda teraz súťaže prerušíme, kedy ich budeme dohrávať? V novembri alebo v decembri? To asi nie. V júli môžu byť problémom dovolenky, ani teraz naposledy, keď korona škrtala jarnú časť, nechceli kluby hrať v júli, čo tiež chápeme.

V kategórii prípraviek U9 a U11 sa hrá turnajovým spôsobom, často aj za účasti ôsmich či deviatich mužstiev. Ako budete riešiť „pretlak“ mládežníkov s rodičmi na štadióne?

Včera sme po konzultácii s predsedom Športovo-technickej komisie Oblastného futbalového zväzu v Nitre Tiborom Révayom prijali rozhodnutie, že turnaje prípraviek U9 a U11 sa budú hrať za účasti troch družstiev, aby sme sa zmestili do stanovej kvóty 50 účastníkov na športovom podujatí. Prijali sme aj informáciu o tom, že niektoré tímy nemôžu vycestovať na turnaj, pretože rodičia nepustia svoje deti pre obavy z koronavírusu na ihrisko, čo, žiaľ, musíme nateraz zobrať na vedomie a akceptovať.

Kluby prichádzajú o príjmy z bufetov aj vstupného, pandémia si vyberá aj takúto daň. Sem-tam preblesknú názory, aby sa delegované osoby vzdali svojich odmien. Aký je váš názor?

Vždy, keď počujem názor z kategórie povedzme že zaujímavý, respektíve iný, sám pre seba si poviem - „haló, počúvaj, kto hovorí“... A áno, vnímam aj tieto iniciatívy.

Asi mi v tejto akademickej debate dáte za pravdu, že rovnako by sme potom mohli žiadať hráčov či trénerov, aby sa vzdali svojich odmien. Hovoril som na túto tému s predsedom Komisie rozhodcov ObFZ Nitra Martinom Jančokom a zhodli sme sa teda, že ak je rozhodca a jeho odmena niekomu tŕňom v oku v aktuálnej situácii, nemusíme ich v rámci šetrenia delegovať na zápas, a to hovorím úplne vážne. Ocitli sme sa v neštandardnej situácii či dobe, ktorá si čas od času žiada neštandardné rozhodnutia. Nech sa teda šetrí, stačí len, aby sa dva kluby, ktoré majú spolu hrať, písomne dohodli a budeme to akceptovať. A pískať to môžu pokojne napríklad mudrlanti zo sociálnych sietí.

Chápeme zvýšenú nervozitu, „fejzbukoví fašisti“ chcú v rámci svojho populizmu vyťažiť aj z korony, o to viac si vážim vyjadrenia podpory, je stále veľa slušných ľudí a je dobré vedieť, že vnímajú našu prácu a chcú, aby sme namiesto útokov držali spolu. My máme poukazovať na to, že mladí chlapci sedia na lavičke a namiesto nich hrajú drahí cezpoľní a aj tak nie sú výsledky? A aby niekto odvrátil pozornosť na vlastnú neschopnosť, tak brýzga na všetkých okolo, to naozaj je vždy na vine zväz či rozhodcovia?! Pozrime si fakty – rozhodcovia vyjdú napríklad v šiestej lige klub na mesiac dvesto-tristo eur, ak sa hrajú dva zápasy doma, každý, kto pozná pomery, vie, že pri pohľade na iné položky v rámci výdajov klubu to prakticky nehrá žiadnu rolu. Zväz aj rozhodcovia či delegované osoby sú vždy ľahký terč, budem sa opakovať, vždy sa pozrite, kto hovorí...

Veríte, že sa jesenná časť oblastných súťaží dohrá podľa plánu?

Neviem, netuším. Ak sa naplnia prognózy o denných prírastkoch pozitívnych na koronavírus, ktoré sa majú v priebehu dvoch týždňov podľa slov premiéra prehupnúť dokonca cez tisícku, naozaj si neviem predstaviť následnú reakciu. Od 1. októbra je v našej krajine realitou núdzový stav, nemyslím si ale, že náš život máme obmedziť iba na prácu a nákupy v obchodných centrách, kam má asi koronavírus zakázaný vstup... Vláda či štát by mali pomôcť športu, kompenzácia za príjmy, o ktoré prichádzajú aj futbalové kluby v dôsledku preventívnych opatrení, je viac ako žiaduca.

Odbočme od korony k blížiacej sa reorganizácii tretích líg, ktorá môže mať dosah na ďalšie súťaže v regióne. Sú pravdivé informácie o návrhu na dvojstupňové riadenie súťaží v Západoslovenskom futbalovom zväze?

Áno, predkladatelia prišli v septembri s návrhom najvyššej súťaže v regióne, pod ktorou by boli štyri ligy, ktoré by sa skladali vždy z klubov troch oblastných futbalových zväzov. ObFZ Nitra figuruje v tomto návrhu s Levicami a Novými Zámkami. Z môjho pohľadu je to číry nezmysel, je predsa neakceptovateľné, aby sme ako ObFZ Nitra prišli o osem klubov z piatej ligy! Určite si preto k tejto téme sadneme s našimi klubmi v regionálnych súťažiach, nie je žiaden dôvod meniť súčasný model V. ligy Stred ako spoločnej súťaže ObFZ Nitra a ObFZ Topoľčany, o ktorú sme tak dlho bojovali.