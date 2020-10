Zelená v centre Nitry zasvieti len po použití tlačidla. Mnohí chodci to nevedia

Podľa odborníka nie je na priechode taká intenzita chodcov, aby bola zelená pre nich púšťaná v každom kole cyklu. Nitranov čakajú aj ďalšie zmeny v doprave.

3. okt 2020 o 9:29 Miriam Hojčušová

(zdroj: mh)

NITRA. Na frekventovanej vynovenej križovatke Štúrova – Cintorínska platia pre chodcov nové pravidlá. Ak nezapnú tlačidlo na semafore, zelená im nezasvieti.

Boli sme opakovane svedkami, ako viacerí čakali a čakali, kým budú môcť vstúpiť na priechod, autá stáli a zelenej nikde. Niektorí nadávali, že sa niečo pokazilo.

„Videla som síce, že na stĺpe je napísané Použite tlačidlo, no myslela som si, že zelená naskočí aj bez toho – tak to funguje na mnohých iných priechodoch,“ povedala pani Iveta, ktorá sa ponáhľala na súd. Jej kolegyňa si nápis na stĺpe ani nevšimla.

Daniela chodí peši cez túto križovatku každé ráno aj popoludní. „Prvýkrát som nevedela, že to treba stlačiť, ale teraz už viem, už ťukám,“ pousmiala sa. Podľa nej je to teraz lepšie: „Nemusím toľko čakať. No podľa mňa by tam malo byť napísané, že keď nepoužijete tlačidlo, tak sa vám zelená nespustí.“

Novinkou na tejto križovatke je aj odbočovací pruh (zatiaľ nie je v prevádzke).

Všetky úpravy súvisia s výstavbou polyfunkčného centra Tabáň. V susedstve stavajú centrum Orbis. Výrazne to ovplyvní dopravnú situáciu v Nitre.

Ušetrili čas pre autá

„Stavebná zmena (odbočovací pruh – pozn. red.) na križovatke Štúrova – Cintorínska spôsobila predĺženie priechodu pre chodcov cez Štúrovu ulicu. Pre svetelnú signalizáciu to má za následok predĺženia zeleného signálu pre chodcov a tiež predĺženie vyprázdňovacieho medzičasu,“ hovorí Pavol Vlachovič, vedúci projekcie dopravných systémov v spoločnosti Alam, ktorá v roku 2007 vybudovala v Nitre centrálu cestnej svetelnej signalizácie. V roku 2015 robila úpravu v signálnych plánoch.

Tvrdí, že počas dňa nie je na priechode taká intenzita chodcov, aby bola zelená pre nich púšťaná v každom kole cyklu: „Boli by to stratové sekundy, ktoré je možné využiť pre iné dosť zaťažené smery vozidiel.“