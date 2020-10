V Močenku súboj trénerov-kamarátov, Hrnčiarovce chcú aspoň bod

V 9. kole 6. ligy na seba narazia tabuľkoví susedia – jedenásty Močenok a desiate Nitrianske Hrnčiarovce. Oba tímy majú po 9 bodov, ale Močenok má jeden zápas k dobru.

4. okt 2020 o 12:43 Jakub Chrenko

Močenok doma v tejto sezóne ešte nevyhral, takže by bolo by už na čase pretrhnúť nepriaznivú sériu. Nitrianske Hrnčiarovce vonku vyhrali len jeden zápas. O motiváciu v zápase bude postarané.

Zápas má výkop v nedeľu 4. októbra so začiatkom o 14:30. Duel povedie hlavný rozhodca Štefan Hujac a na čiare mu budú pomáhať Ľubomír Súľovský a Peter Bányi.

Pred zápasom, ktorý sa bude hrať bez divákov, sme požiadali o vyjadrenie oboch trénerov a spravili rozhovor s Erikom Račkovičom z Močenka a s Martinom Szombatom z Nitrianskych Hrnčiaroviec.

PREDZÁPASOVÉ VYJADRENIA

Gabriel Vrba, tréner Močenka: „Doma sme odohrali len dva zápasy a ani jeden sme nevyhrali. Takže v nedeľu chceme vyhrať. S trénerom Nitrianskych Hrnčiaroviec Martinom Babincom som hrával v šalianskom doraste a sme dlhoroční kamaráti. Bude to pre nás trénerov prestížny zápas.“

Martin Babinec, tréner Nitrianskych Hrnčiaroviec: „Do Močenka ideme s cieľom uspieť. Verím, že aj napriek tomu, že sme nováčik splníme ciele.“

INTERVIEW

Aké u vás vládnu pocity po najnovšom nariadení o počte ľudí na podujatiach?

Erik Račkovič (Močenok): „Nie je to nič príjemné, ale môžeme byť radi, že aspoň dovolili hrať futbal. Bude to taká zvláštne bez ľudí. Ľudia nás radi chodia v nedeľu povzbudiť. Aj z finančnej stránky to nebude dobré: Bude to ako priateľský zápas.“

Martin Szombat (Nitrianske Hrnčiarovce): „Je to katastrofa. Ale musíme to nejako pretrpieť a dohrať. Aspoň, že to dovolili hrať. Snáď budúcu sezónu to už bude dobre.“

Futbal sa hrá pre ľudí, nebojíte sa, že stratíte motiváciu hrať?

Račkovič: „Toho sa určite nebojím. Sme mladé mužstvo doplnené so skúsenými staršími harcovníkmi. Každý zápas si ideme užiť.“

Szombat: „Motiváciu už určite nie. Nespravíme s tým nič, len to treba vydržať.“

Ako ste sa pripravili na zápas?

Račkovič: „Nejako špeciálne sme sa nepripravovali. Trénovali sme klasicky dvakrát do týždňa utorok-piatok. Chceme bodovať.“

Szombat: „Trénujeme a nič nenechávame na náhodu. Chceli by sme získať aspoň bod.“

Nastúpite v plnom zložení?

Račkovič: „Máme nejakých zranených hráčov, aj z minulého zápasu. Máme jedného nového hráča. Mali by sme nastúpiť v podobnej zostave ako minulé kolo.“

Szombat: „ Máme nejaké zranenia, ale väčšina by mala nastúpiť.“

Koho pasujete za favorita zápasu?

Račkovič: „To si netrúfam povedať. Poznám Mariána Ďatka a majú dobrého trénera Martina Babinca. Určite Hrnčiarovce neprídu podať odovzdaný výkon. My sa budeme snažiť naplno bodovať.“

Szombat: „Tak toto vôbec neviem povedať. Bude nám chýbať dvanásty hráč, čiže fanúšikovia. Bude to inakší futbal ako býval.“

Na ktorých hráčov súpera si musíte dať pozor?

Račkovič: „Nepoznám od nich veľa hráčov, ale viem, že ich tréner priviedol k nim Erika Kinčeho z FC Nitra. Spoluhráč Rado Paľo pozná viacerých starších hráčov od nich.“

Szombat: „Väčšinu hráčov nepoznám, ale pozor si treba dať na každého jedného hráča.“

Akým výsledkom skončí zápas?

Račkovič: „My veľa gólov dávame, ale aj dostávame. Minulý týždeň to bola výnimka. Vyhráme 4:2 a dva góly dám ja, po jednom Noro Keszely a Riči Tóth.“

Szombat: „Dúfam, že vyhráme 2:1. Góly by mohol dať každý, ale tak skúsim si tipnúť – Cifra a ja (smiech).