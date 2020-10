Žehlenie Príbeliec, časť prvá: 39-ročný rekord! Faško si zľahka rypol do novinárov

Kto by stavil euro, že Nitra v utorok vypadne zo Slovnaft Cupu v maličkých Príbelciach (1:2) a v sobotu lupom z Trnavy (2:0) skočí na 3. miesto ligy, vyhral by stotridsať...

5. okt 2020 o 15:00 Martin Kilian ml.



Až v 52. sezóne Slovenského pohára stalo, že trogári vypadli so štvrtoligistom, ale cez víkend po 27 zápasoch a 39 rokoch – prvýkrát od apríla 1981 (skóre 2:0 vtedy vystrelili Z. Molnár a P. Hodúr) – vyhrali na pôde Spartaka o dva góly!

„Viem, vyzeralo to blbo, ale je tu tak čistá kabína, že by si nikto nikdy nedovolil predať zápas. Sme v Nitre, prehráme, budeme odpisovaní, vyhráme, budú nás chváliť,“ komentoval šialený týždeň Michal Faško, ktorý mal prsty už v 8 z 13 (61%) gólov Nitry v ročníku – sebavedomo skúša šťastie dokonca i strelami z polovice a snaživý Franko po ňom opakuje.

Klobúk dole, ako športový riaditeľ Ivan Galád a tréner Gergely Geri zliali súčiastky, o aké sa v lete nik druhý nepretekal. Nevidno, že Kolčák a Záhumenský boli dokopy 14 mesiacov bez súťažných zápasov, Adamec dal v predošlých 38 dueloch len jeden gól a teraz krásne skóroval v dvoch po sebe, „majstrštykom“ je i Mustafič, muž s najpresnejšou prihrávkou v tíme. Príbehov o reštartoch je na esej, veď čo taký Magda? „Odborníci“ ho osočovali, v sobotu večer však bol s 68,1-percentnou úspešnosťou súbojov v top desiatke ligy, ďaleko pred slovanistami Božikovom a Abenom.

Tréner Gergely Geri (na fotke) a športový riaditeľ Ivan Galád podržali Martina Adamca aj napriek jeho nevýraznému úvodu. Šikovný stredopoliar sa odvďačil peknými gólmi v dvoch zápasoch v rade. (zdroj: Marián Bazala)

Trnavský šok, vystrelený torpédami Adamca (0:1) a Chobota (0:2), pritom Nitra upiekla s ôsmimi futbalistami, ktorí jej v júli zachránili ligu v baráži s Dubnicou! Víťazné „icom picom“ sa hromovo rozliehalo mĺkvym Štadiónom Antona Malatinského a o pár metrov vedľa si ktosi možno búchal hlavu o stenu za to, čo stále môže napraviť.

A tabuľku ste už videli? – zaznelo v mixzóne. „Niekto to kričal v šatni,“ odvetil Dávid Šípoš, záchranca v tutovkách Bukatu a Olejníka. „Sme tretí, čo asi nikto na Slovensku nečakal. Musíme tvrdo pracovať ďalej,“ hovoril Michal Faško a zľahka si rypol do novinárov: „Máme 14 bodov, za celú minulú jeseň sme mali 15, paráda! Aj vzhľadom na to, že možno aj pre vás sme boli hlavným adeptom na zostup, všetci nás tipovali na posledné miesto.“

Je to náhoda alebo Nitrania s novými majiteľmi konečne nabrali do krídel väčšiu istotu? Šepká sa, že čoskoro pípne i zameškané. Neakceptovateľný biľak z Príbeliec sa v diskusiách bude vracať ako bumerang, ak sa nejak dá vyžehliť, dvojtýždňový pobyt na bronzovej-pohárovej priečke znie ako fantastický nápad.