Stopercentnej Nitre tlieskajú len duchovia. Vírus určite príde aj k nám, vie Milo

Hokejisti vleteli do ligy skalpami Popradu a Zvolenu.

6. okt 2020 o 5:00 Martin Kilian ml.

„Vstávaj!“ neobyčajne zreteľne počuť rozhodcu Balušku pri otrasenom Nemcovi. „Veď to bol faul!“ neskôr preseknú ničotu stony z ľadu i striedačky v hektickom závere. Inokedy by zanikli v búrlivej atmosfére.

Ticho. Ako v meste duchov. Nikde nikoho, prázdna VIP-ka a skyboxy, kde-tu iba kameraman, novinár, šéf klubu, hŕstka vyvolených. V kotli, odkiaľ by včera strieľali fanfáry za šesťbodový štart Nitry, čupí osamotený bubon. Obďaleč trefný nápis „hrobári športu“, zavesený pár radov nad časomeračmi, nech ho vidno v internetovom prenose – ten sa ale spustí iba ak si natipujete...

Článok pokračuje pod video reklamou

Vitajte v čudnej extralige.

Posledné minúty nedeľnej bitky so Zvolenom napínali nervy domácich, čertiacich sa za nevšimnutý faul na Holešinského. Rytieri zužovali slučku, ešteže Evan Cowley, objavený v dánskej lige s priemerom až 3,68 gólu na zápas, chytil cez víkend 80 z 84 pukov (95,24%), exceloval už v piatok v Poprade.

„Hrali sme zodpovedne a podržal nás brankár, to je základ úspechu,“ konštatoval Dušan Milo, asistent trénera Antonína Stavjaňu, ktorý sa s Nitrou po ťažkom žrebe s bohatšími favoritmi smeje z druhého miesta tabuľky. Škoda, že víťazstvám 3:2 pre pandemické opatrenia tlieskali len duchovia.

Róbert Lantoši je po dvoch neúplných kolách najlepším nahrávačom extraligy. (zdroj: Marián Bazala)

Špeciálnym nedeľným elementom bol Róbert Lantoši. Fauly Kelemena a Zuzina v presilovkách potrestal švihom pod brvno (1:0), ľahučkým sťa v medzipanelákovej partičke, i asistenciou na trefu Kollára (2:1), a to mu ešte Rahm vyrážačkou ukradol gól na 3:1, preto musel v úniku kľúčovo poisťovať Slovák (3:2). Z reprezentanta kričala genialita i v kľučke cez Betkera či elegantnom dirigovaní presiloviek.

„Zatiaľ je tu, nevieme, kedy odíde, ešte nemáme alternatívu,“ netajil Milo o Lantošim, ktorý sa má 17. novembra hlásiť v Bostone na kempe NHL. Napevno však ešte nik nič negarantuje.

Ani nitriansku imunitu proti koronavírusu. V karanténe už predsa skončili Nové Zámky aj Košice. „Apelujeme na hráčov, nech sa zbytočne netúlajú po neznámych priestoroch. Neskontrolujete ich do bodky, vždy je to na nich. Myslím si, že sa nám to nevyhne. Ako každému tímu. Určite sa vírus objaví aj u nás, uvidíme, v ktorej fáze sezóny,“ pridal Dušan Milo.