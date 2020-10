Do konca roka bude na ulici v centre Vrábel nová kanalizácia

Prvá etapa realizácie by mala byť hotová do konca októbra, počas nej bude na križovatke dvoch ulíc rozkopaná komunikácia.

7. okt 2020 o 18:35 Dominika Cunevová

VRÁBLE. V pondelok sa na Ulici 1. mája vo Vrábľoch začali práce na budovaní novej kanalizácie.

Investičný projekt ‚Verejná kanalizácia - Ulica 1. mája vo Vrábľoch‘ finančne zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Celkové náklady sa vyšplhajú na približne 150-tisíc eur bez DPH.

„Na kanalizáciu bude napojených dvanásť nehnuteľností. Realizácia sa bude vykonávať vo veľmi náročných podmienkach (betón, asfalt), čo vyžaduje aj vyššie finančné náklady,“ zhodnotil primátor mesta Tibor Tóth.

Prvá etapa realizácie by mala byť hotová do konca októbra. Počas nej bude na križovatke ulíc 1. mája a Kpt. Nálepku rozkopaná komunikácia a prenosné dopravné značenie. Následne by sa do konca roka realizovala druhá etapa, už aj so zriadením prípojok.

„Veríme, že táto investícia prinesie občanom zvýšenie kvality ich životných podmienok, ušetria nemalé finančné prostriedky na vývoz odpadu a v neposlednom rade sa zlepšení životné prostredie v tejto časti nášho mesta,“ dodala radnica.