Verejné prerokovanie zámeru plazmovej spaľovne museli zopakovať. Chýbal zvukový záznam (FOTO + VIDEO)

Petíciu "Stop plazme" podpísalo 12-tisíc ľudí.

7. okt 2020 o 19:27 Patrícia Jeseňová

SELICE. Verejné prerokovanie zámeru plazmovej spaľovne, ktorú plánuje zriadiť spoločnosť SPV Dálovce v katasrtálnom území Selíc, museli zopakovať.

Na augustovom prerokovaní sa totiž zabudlo na zvukový záznam. Opakovalo sa preto 24. septembra.

Chýbal záznam

„Povinnosťou dotknutej obce je v spolupráci s navrhovateľom vyhotoviť záznam z verejného prerokovania. Záznam, podpísaný zástupcom dotknutej obce a zástupcom navrhovateľa, doručí dotknutá obec príslušnému orgánu. Súčasťou záznamu musí byť i prezenčná listina s uvedením termínu a miesta konania verejného prerokovania, prípadne i zvukový alebo obrazový záznam priebehu verejného prerokovania,“ uvádza enviroportal.sk rezortu MŽP SR.

Ako uviedol starosta Selíc Igor Mandák, o povinnosti vyhotovenia zvukového záznamu nevedeli. Pred piatimi rokmi sa v obci uskutočnilo podobné prerokovanie, vtedy si však všetko zabezpečil zadávateľ zámeru. Teraz, pri opakovanom prerokovaní, podľa slov starostu spolupracovali spoločne so zadávateľom.

Nevyjadrili sa, čakali na opakovanie

Po predošlom prerokovaní Mandák uviedol, že oficiálne stanovisko k zámeru plazmovej spaľovne bude zastupiteľstvo prijímať na najbližšom zasadnutí. To sa však neudialo. Podľa Mandáka stanovisko neprijali z toho dôvodu, že čakali práve na toto opakované verejné prerokovanie.

„Bolo nám avizované, že sa bude opakovať, tak sme si to chceli vypočuť.“ Potvrdil, že na ďalšom zasadnutí by sa téme mali venovať. Kedy by sa malo konať, neupresnil.

„Máme aj nejakého odborníka, ktorý sa k tomu vyjadrí. My s tým nemáme nič a nerozumieme tomu. Nemohol by som sa vyjadriť k tomu, čomu vôbec nerozumiem,“ uviedol Mandák.

