Žolík roka! Strelil hetrik v rozpätí 4 minút: Musel som sa smiať

Dohrávka piatej ligy Juh medzi Gabčíkovom a Čenkovcami (5:0) priniesla unikát. Domáci útočník, ktorý nastúpil len v 78. minúte, sa tešil z extra rýchleho hetriku!

7. okt 2020 o 23:09 Martin Kilian

Erik Bartal prestúpil v lete do Gabčíkova. Jeho mužstvo v stredu dohrávalo zápas 2. kola proti Čenkovciam a tridsaťročný útočník si v ňom užil svoje chvíle slávy.

Do zápasu naskočil až v 78. minúte (za stavu 2:0), keďže predtým si doliečoval zranenie svalu. Stihol sa však tešiť z hetriku, keď góly zaznamenal v 85., 87. a 89. minúte. Z troch striel po sebe!

"Pred prvým gólom sa lopta odrazila od brvna a ja som ju dorazil zblízka. Potom som sa dostal do brejku a brankára som po zemi obstrelil k zadnej tyči. Tretí gól prišiel po centri, znova nohou," opísal Erik svoje zásahy do siete Ádáma Rusznáka.

"Hetriky som už v minulosti dosiahol, ale takýchto rýchly určite nie. Po treťom góle sa už smial, či je toto možné," pokračoval s úsmevom urastený útočník, ktorý pred zápasom stihol po zranení absolvovať len jeden tréning, aj to len individuálne.

"Je to môj prvý hetrik v novom klube, teším sa. Určite musím priniesť do kabíny nejaké občerstvenie, chalani to nenechajú len tak, ha-ha. Škoda len, že na zápase nebol nikto z rodiny, ani frajerka, lebo teraz sa proste nedá dostať na štadión," dodal Erik Bartal.