Nitra má najlepší štart za sedem rokov! Prečo Stavjaňa zatrhol hostinu?

V nerváku v Detve osem sekúnd pred koncom zažiaril brankár Cowley.

9. okt 2020 o 22:07 Martin Kilian ml.

Tretíkrát trojbodová, tretíkrát trojgólová, tretíkrát 3:2. Nitra kraľuje Tipos extralige. „Hráčom hovorím, že výsledky o gól im dávajú ďaleko viac psychickej odolnosti, ako keď vyhrajú 5:0,“ upozornil Antonín Stavjaňa. „Pred zápasom by sme to určite brali. Viedli sme však 3:0, a tak to nie je sklamanie, ale rozčarovanie, že hráči trošku spohodlneli, pripustili domácich znížiť a dali im nadýchnuť, že môžu vyrovnať,“ hovoril kouč už z pokoja trénerskej miestnosti na útulnom zimáku v Detve.

Predtým aj on neraz zdvihol obočie pri pohľadoch na strkanice. Za Lalíkov lakeť Daudovi sa mstil Holešinský, Ščurka museli od Mezeia odstrčiť rozhodcovia a Lantoši či Kollár nepodľahli provokáciám Kanaďanov v domácich dresoch. „Detva hrá na svojom malom klzisku nátlakovo, bolo dôležité vyrovnať sa jej tvrdej hre, čo sa nám podarilo,“ vyhlásil Stavjaňa. Nebolo ale tvrdej hry občas nad rámec? – kontrovali sme. „Je deň zápasu, nebudem to komentovať,“ odvetil MY Nitrianskym novinám.

Ešteže krajších momentov bolo viac. Vyrábal ich Slovák, bratsky zohratý v prvej lajne s Hrnkom – rozbehol mu brejk (0:1), potom rýchlym príklepom trafil jeho pas spoza brány (0:2) a zo striedačky dozeral na elegantnú Kollárovu prihrávku Šťastnému (0:3) v presilovke. „Ja a Hrnec sme domáci, Nitrančani, vieme, čo od seba čakať, kto má aký štýl hokeja. Zatiaľ nám to ide,“ povedal Marek Slovák a preladil k zápasu: „Škoda gólu na 1:3, bola tam chyba po buly. Detva dostala krídla a začala hrať úplne inak, hrýzla až do konca. Museli sme bojovať do konca. Trošku sme sa stiahli, to možno bola menšia chyba,“ vedel Marek Slovák.

Razítko na tretiu výhru v rade dal osem sekúnd pred koncom Cowley. Mrštne vychytal šancu Coxa. „Musím povedať, že sme v závere boli pokojní, vôbec sme na striedačke nemali hlavy dole, lebo Evan vyzerá v bráne nesmierne silne,“ povedal prvý center Nitry o štatisticky najlepšom gólmanovi extraligy.

Úchvatný pohľad na nekompletnú tabuľku – prvé miesto s plným počtom bodov – bude i čosi stáť... „Vždy niekto vypíše nejaké euríčka a potom z nich spravíme hostinu. Teraz to bol tuším tréner,“ prezradil Slovák. „Áno, chlapcom som sľúbil odmenu, ale iba ak dajú aj štvrtý gól,“ pousmial sa Stavjaňa, prečo zatrhol hostinu. „V nedeľu hráme v Nových Zámkoch a tréning máme až v utorok, Mezo (kapitán Branislav Mezei) mal štyridsiatku, snáď nezabudol a niečo nám v tejto minipauze pripraví,“ dodal Slovák.

Nuž, v najlepšom štarte Nitry do extraligy od sezóny 2012/13 je radosti až-až.