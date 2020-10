Xénia z Nitry je najvyššia moderná gymnastka na svete

Nitrianka je šesťnásobná majsterka Slovenska vo viacboji senioriek.

14. okt 2020 o 10:00 Martin Kilian

Má 23 rokov a odmala robila modernú gymnastiku aj so staršou sestrou pod dohľadom mamy. Obývačka v byte na Chrenovej je plná trofejí. Šesťkrát sa stala majsterkou Slovenska vo viacboji senioriek, reprezentovala na MS i ME. Pred rokom ukončila svoju súťažnú kariéru.

Áno, je to moja sesternica, preto jej v rozhovore tykám.

Ale žiadne rodinkárstvo. Za svoje úspechy si jeden pekný rozhovor na záver kariéry zaslúži.

Máš 192 cm. Si najvyššia moderná gymnastka na svete, že?

Či som najvyššia na svete, to netuším, ale je pravda, že som žiadnu vyššiu gymnastku ešte nestretla, a to som chodila kade-tade po súťažiach. Čo na to povedať? Niekto predsa musí byť najvyšší!

Článok pokračuje pod video reklamou

Je fakt, že tvojou výškou sa do modernej gymnastiky nehodíš.

Veľa ľudí, čo ma ani nepoznajú, úplní neznámi, mi často vraveli, že som mala radšej robiť volejbal alebo basketbal. Akoby výška bolo jediné, čo človek potrebuje na to, aby bol v týchto športoch dobrý. To, že je človek vysoký, ešte neznamená, že mu pôjde taký šport.

Skúšala si to teda s volejbalom či basketbalom?

Basketbal som hrala iba párkrát na telesnej v škole, volejbal si sem-tam zahrám pre radosť, ale nemyslím si, že by som bola premárnený talent. Ide mi to priemerne, nič výnimočné.

Napriek svojej výške dokážeš urobiť všetky cviky v tvojom športe?

Úplne všetky nie, ale to nemá nič spoločné s mojou výškou. Viaceré trénerky sa čudovali a pýtali, ako zvládam napríklad obraty – tie mi celkom išli, napriek vysokému ťažisku. Racionálne viem, že menšie gymnastky to majú ľahšie, ale nikdy som to nejako nevnímala. Vždy som bola vo svojom tele a s iným to porovnať neviem.

Na ME či MS si nikdy dieru do sveta neurobila. V čom boli súperky lepšie?

Vo všetkom. Aj v obtiažnosti prvkov a náčinia, aj v predvedení. Top krajiny ako napríklad Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Bulharsko, sú úplne iný level. Tu na Slovensku sa ešte len snažíme pomaly k nim približovať. Tieto, ako aj iné krajiny, však majú oveľa bohatšiu základňu detí, majú z čoho vyberať. Celkovo sa u nich tento šport teší väčšej popularite ako u nás, na Slovensku mnohí nevedia, o čo ide, nie to ešte čo to obnáša. Navyše svetové gymnastky nerobia nič iné, len trénujú, a to aj 8 hodín denne. Súperiť s niekým takým nie je jednoduché.

Tvoja mama je trénerka modernej gymnastiky. Bola mama „násilná“ a nepripustila debatu, akému športu sa máš venovať?

Odmala som vyrastala v telocvični, dvojročnému dieťaťu nenapadne, že existujú aj iné možnosti. Ale už na videách z detstva vidieť, že to bola láska na prvý pohľad. Ešte na VHS páskach máme zaznamenané, ako som sa doma hrala s gymnastickým náčiním, ako ma to baví a ako napodobňujem „veľké“ gymnastky z telocvične. Aj keď som vyrástla, nikdy som nerozmýšľala nad prestupom do iného športu. Nič sa mi nezdalo lákavejšie – na gymnastike sa mi páči jej komplexnosť, spojenie s hudbou a možnosť využívať kreativitu. V neposlednom rade som vždy milovala techniku s náčiním a vymýšľanie nových „trikov“, čo mi iný šport nevedel ponúknuť.

Chcela si niekedy s gymnastikou skončiť?

Samozrejme, boli aj zlé obdobia. Nebola som vždy najľahšia povaha na zvládnutie, na tréningu často prevládli emócie a vtedy má človek chuť zahodiť náčinie, odísť z telocvične a už sa nevrátiť. Vždy som však v hĺbke duše vedela, že takto impulzívne s horúcou hlavou skončiť je hlúposť. Potom by som to ľutovala.

Povedzme 10-ročná alebo 15-ročná šikovná gymnastka trénuje koľko hodín za týždeň?

Napríklad u nás v Nitre 10-ročná trénuje aj 15 hodín týždenne, 15-ročná, ak študuje na športovej škole, dokáže mať aj 25 hodín tréningu týždenne. Pokiaľ však chodí na bežnú školu a trénuje iba jednofázovo, hodín je samozrejme menej, ale potom aj výkon je slabší. Oproti iným športom je to veľa, ostatní športovci sa vždy čudovali, čo robíme na trojhodinovom tréningu. Moderná gymnastika je však časovo veľmi náročná, často ani tie 3 hodiny nestačia na odtrénovanie všetkého potrebného. Ak chce gymnastka konkurovať ostatným na svetovej úrovni, aj toto je málo – taká náročná je vrcholová gymnastika.

Musela si si celé roky strážiť, čo zješ?

Ja som si našťastie nikdy nemusela dávať pozor na váhu, vždy som jedla, čo som chcela. Vysoký výdaj energie a dobrý metabolizmus sa postarali o to, že som mohla jesť čokoľvek. Čokoládu, sladké veci, pizzu i vyprážaný syr s hranolkami.

Tvoja mama je Ruska. Cítiť, že má iný prístup ako slovenské trénerky?

Každá trénerka má iný prístup, od každej sa dá niečo naučiť. Moja mama je už tak dlho na Slovensku, že ja ju už ani nevnímam ako zahraničnú trénerku. Navyše aj na Slovensku je viacero zahraničných tréneriek a každá je iná, ťažko to porovnať alebo zovšeobecniť.

Na súťaže v modernej gymnastike asi chalani nechodia, takže tam si ťa žiadny frajer nevyhliadol, že?

Veru, moderná gymnastika je ženský šport, hoci v zahraničí sa už rozbieha aj moderná gymnastika mužov. Celý môj gymnastický život bol plný žien – či už gymnastiek alebo tréneriek a rozhodkýň, mužov trénerov je veľmi málo.

Nitriansky klub ŠK ŠOG sa môže pochváliť pekným počtom mladých gymnastiek. Nedávno sa konal nábor, ale klub nevybral úplne všetky záujemkyne. Čo na to hovoríš? Iné športové kluby berú každého.

Každoročne sa v septembri koná konkurz gymnastiek do ŠK ŠOG Nitra. Tento rok nebol výnimkou. Snažíme sa vyberať deti, ktoré majú na to predpoklady. Nedá sa prijať všetky, pretože aj my máme isté kapacity a v súčasnosti vieme poskytnúť adekvátnu prípravu približne 150 gymnastkám, pričom tým najmenším sa bežne venujú dve až tri trénerky.

Dievčatám, ktoré chcú ísť na gymnastiku a ich rodičom, by som odkázala, že je to veľmi krásny, ale zároveň náročný šport. Prihlásiť sa a vyskúšať to však môže – buď si to zamiluje, alebo bude mať aspoň výborný základ pre hocijaký iný šport.

Je ťažké byť šesťkrát majsterkou SR senioriek? Alebo je vás gymnastiek tak málo?

Je pravda, že čím je staršia kategória, tým je gymnastiek na Slovensku menej. Niekedy nás bolo v kategórii fakt málo, ale že by to bolo jednoduché, povedať nemôžem. Šport je šport, nik nie je vopred víťaz a vždy treba bojovať.

Prešla si s gymnastikou veľa krajín?

Gymnastika ma dostala do viac ako 20 štátov. Keď sa však pozriem na mapu, je to len malá časť sveta, rada by som toho precestovala oveľa viac – a nielen telocvične. Na spoznávanie mesta na súťaži sa nie vždy nájde čas a keď sa nájde, je to iba akoby teaser na dané mesto alebo krajinu. Videla som všeličo a bolo to super, ale nedá sa to porovnať s dovolenkou alebo plnohodnotným poznávacím zájazdom do danej krajiny.

S gymnastikou si vydržala dlhšie ako väčšina dievčat. Prečo?

Tým, že som v telocvični vyrastala od útleho veku, život „pred“ gymnastikou si nepamätám – bola to súčasť môjho života, niečo, čo tu bolo vždy. Keď som nastúpila na Športové osemročné gymnázium v Nitre, začala som trénovať dvojfázovo. Podmienky, v ktorých som na gymnáziu trénovala, mi pomohli dostať sa do reprezentácie, začala som chodiť po súťažiach aj ďalej ako len do Česka a iných susedných krajín. Cestovanie po súťažiach, rôzne sústredenia a zážitky za to stáli. Do 22 rokov som vydržala aj vďaka tomu, že som nastúpila na vysokú školu v Nitre. Tým pádom som mohla pokračovať s gymnastikou, a to vo svojom rodnom meste, kde sú na to v rámci Slovenska najlepšie podmienky.

A prečo prišiel koniec súťaženia?

Všetko sa raz musí skončiť, nebolo to práve ľahké a ani rýchle rozhodnutie. Bola som však už v poslednom, piatom ročníku na vysokej škole, pomaly sa blížil pracovný život a skĺbiť tak časovo náročný šport ako modernú gymnastiku a plnohodnotnú prácu si nedokážem predstaviť.

Keby si mohla vrátiť čas, venovala by si sa znova gymnastike?

Áno. Venovať sa akémukoľvek športu je dobrá výplň voľného času. Navyše, gymnastika ma bavila, videla som kus sveta a zozbierala rôzne zážitky, či už zo súťaží alebo sústredení. Zároveň verím, že gymnastika ma naučila aj veciam, ktoré dokážem využiť aj ďalej v živote – napríklad disciplíne.

Čo si vyštudovala? Máš už zamestnanie? V akej role budeš pôsobiť v gymnastike?

Vyštudovala som prekladateľstvo a tlmočníctvo na UKF v Nitre – anglický a ruský jazyk. Štúdium som ukončila v júni tohto roku, ale prácu som si, žiaľ, ešte nenašla, momentálna pandemická situácia tomu vôbec nepomáha. V súčasnosti však aspoň pomáham v klube, ktorý celý život pomáhal mne. Čo bude ďalej, ešte ťažko povedať, na Slovensku je veľa tréneriek, ktoré trénujú popri inej robote. Či to raz bude aj môj prípad, ešte teraz neviem povedať.

Ako sa ti žije s krstným menom Xénia?

Na svoje meno som zvyknutá a celkom sa mu aj teším, nechcela by som mať tuctové meno, už len preto, že ak máte spolužiačku alebo kolegyňu s rovnakým menom, vždy zareagujete na meno, aj keď sa človek neobracia práve na vás. V Rusku je naopak meno Xénia veľmi bežné, človek má až pocit, že každá druhá je Nasťa (tak sa volá moja sestra) alebo Xénia. Ale na Slovensku žiadnu inú Xéniu osobne nepoznám.