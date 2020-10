Aj učiteľky v bikinách. Fitnesky a naturálni kulturisti ukázali formu (+FOTO)

Napriek prísnym hygienickým opatreniam sa v sobotu uskutočnila prestížna súťaž pod záštitou Slovenskej asociácie naturálnej kulturistiky.

13. okt 2020 o 15:03 Martin Kilian

Niekoľkomesačná tvrdá príprava mohla vyjsť nazmar, ale nestalo sa.

Na začiatok októbra boli naplánované majstrovstvá Slovenska v naturálnej kulturistike a fitnese (federácie SANK), ale šampionát v Dunajskej Strede bol zrušený pre aktuálnu pandemickú situáciu na Slovensku.

V sobotu 10. októbra sa však republiková elita predsa stretla, a to na pohárovej súťaži European Powerfit Natural Cup 2020 vo Viničnom pri Pezinku, kde hlavná organizátorka Iveta Hauserová dokázala zabezpečiť dodržanie prísnych protipandemických opatrení. Diváci v hale chýbali, ale na súťažné pódium vystúpilo celkovo 67 súťažiacich. Súťaž bola rozdelená do troch blokov, v každom bol prípustný (po hodinovej prestávke) iba určitý počet ľudí.

V rámci federácie SANK už dlhší čas patrí nitriansky región medzi tie početnejšie zastúpené. Dokazuje to pohľad na štartovú listinu s mnohými pretekármi z Nitry, Zlatých Moraviec či Šale.

Začať sa dá aj po 40-tke

Nasvietené pódiá lákajú aj športovcov, ktorí už nemajú dvadsať ani tridsať rokov. Patrí medzi nich Petra Mányiová (45), ktorá sa súťažne venuje fitnesu jeden a pol roka. Vo Viničnom sa tešila z prvenstva v kategórii šport model nad 35 rokov.

„Dojmy zo súťaže sú neopísateľné. Vďaka fitnesu spoznávam veľa nových ľudí, ktorých baví to isté, čo mňa. Vlastne si plním jeden zo svojich snov. Moje poďakovanie patrí trénerke Zuzane Valachovej,“ prezradila Petra, ktorá pracuje v účtovníckej firme a má už dávno dospelého syna.

„Snívam o tom, že sa raz zúčastním majstrovstiev sveta. Najbližšie by mali byť v Taliansku majstrovstvá Európy, a to 24. októbra,“ dodala dáma, ktorú mnohí poznajú aj ako fanúšičku hokejistov HK Nitra.

Debut Zlatomoravčana

Nováčikom na fitnesovej scéne je Tomáš Levický z Viesky nad Žitavou.

„Bola to moja prvá súťaž. Prišiel som si to tam užiť a zabaviť sa. To sa podarilo. Rozhodne som nečakal prvé miesto, za čo som veľmi vďačný," povedal po víťazstve v kategórii mr. physique nad 180 cm.

Tomáš cvičí už takmer šesť rokov v Power Gyme Zlaté Moravce, ktorý mal vo Viničnom viacnásobné zastúpenie.

„Mojimi trénermi sú Peter Mladý a Matúš Ondrejka. Touto cestou by som sa im chcel poďakovať. V blízkej dobe nemám vyhliadnutú súťaž, ale človek nikdy nevie. Uvidíme, čo prinesie budúcnosť,“ doplnil študent STU v Bratislave.

Učiteľka má radosť, že motivuje žiakov

Kategória fitnes bikini nad 170 cm priniesla strieborný úspech pre Miriam Dorušincovú z Nitry. Vo Viničnom to bola jej premiérová účasť na súťaži.

„Teším sa z krásneho druhého miesta, je to úspešný začiatok. Moja vďaka patrí trénerovi Martinovi Fölkelovi, ktorý ma vedie v posilňovni Red Royal Gym,“ hovorí športovkyňa, ktorá pracuje ako učiteľka na Gymnáziu Párovská v Nitre.

Fitnesu sa pôvodne začala venovať preto, aby schudla. „Ale keď som začala vidieť výsledky, už som nedokázala odolať. Veľmi ma to nadchlo a začalo baviť. Tréningy sú pre mňa ako taký oddych od sveta, kedy jediné, čo ma zaujíma, je dať do toho maximum a plne sa sústrediť na cvičenie. Je to o sebadisciplíne a aj vnútornej rovnováhe, ktorú som dosiahla a aj v práci učiteľky mi to veľmi pomohlo. Dokonca aj žiakov to začalo zaujímať a pýtajú sa ma, ako si zmeniť stravu a ako cvičiť. Veľmi ma to motivuje, keď vidím, že aj pre ostatných som vzorom," pokračuje Miriam Dorušincová, ktorá chce ďalej pokračovať v súťažiach a nepoľaviť.

Nebola však jedinou pedagogičkou z Nitry, ktorá stála v sobotu na súťažnom pódiu. Fitnesu sa už dlhšie venuje aj Mária Levická, učiteľka telesnej výchovy na SOŠ veterinárnej na Šindolke.

Šampión Erik Tóth už myslí na Florenciu

Medzi ostrieľaných borcov na pódiu patrí veterán Koloman Tóth z Nededu, ale aj jeho šaliansky menovec Erik Tóth, ktorý už má na svojom konte tri tituly majstra sveta!

„Už to vyzeralo tak, že nebude žiadna súťaž, tak sme veľmi radi, že SANK a celý organizačný tím nám vyšli v ústrety a usporiadali tieto preteky. Sme jedna veľká rodina s rovnakými životnými štýlmi a túžili sme pretekať aspoň na jednej súťaži. Tentokrát to bolo zvláštne, keďže nás nemohli povzbudiť diváci a ani navyše pretekári z iných kategórii nemohli zostať v hale, aby podporili tých, čo akurát súťažia na pódiu. Musel sa dodržať maximálny počet ľudí v hale, ešte vtedy platilo 50 osôb. Bolo to pre nás všetkých nové, iné a aj smutné. Moderátor Peter Juriga sa poďakoval v mene celého organizačného tímu a celej federácie pretekárom, že to nevzdali a že sme si zasúťažili aj napriek globálnemu problému, ktorý ničí veľa, veľa ďalších športových chvíľ,“ rozhovoril sa Erik Tóth.

V kategórii naturálnych kulturistov nad 178 cm bolo prihlásených 8 pretekárov, ale pre Covid nemohli štartovať dvaja zahraniční borci - z Nemecka a Rakúska. „Takže zo 6 pretekárov som znova ohúril rozhodcov najviac ja, a tak som mohol bojovať o absolútne prvenstvo aj s kvalitným pretekárom z Nitry Alexom Lukáčom. A odniesol som si aj ten najcennejší pohár. Bol to skvelý pocit. Ďakujem mojim sponzorom a posilňovni THE Gym v Šali. Dúfam, že budem mať možnosť ukázať svoje kvality a odniesť zlato aj z ME z talianskej Florencie. Chcem ešte doladiť formu, no bude to ťažšie, lebo fitká sa zatvárajú...“ zakončil Erik Tóth.

Z výsledkov vo Viničnom

ženy fitness figura nad 35 rokov: 3. Mária Levická (THE Gym Šaľa)

ženy šport model nad 35 rokov: 1. Petra Mányiová (Power Gym Zlaté Moravce)

ženy šport model: 2. Petra Mányiová, 4. Kitti Babošová (WP comp bodybuilding), 5. Eva Jenisová (Nitra)

ženy fitness bikini junior do 23 rokov: 2. Jana Bírová (Nitra), 3. Simona Andrásyová (Sereď)

ženy fitness bikini do 170 cm: 3. Jana Bírová (Nitra)

ženy fitness bikini nad 170 cm: 2. Miriam Dorušincová (Nitra)

mr. physique junior do 23 rokov: 2. Filip Talapka (Nitra)

mr. physique do 180 cm: 5. Peter Mladý (Power Gym Zlaté Moravce)

mr. physique nad 180 cm: 1. Tomáš Levický (Power Gym Zlaté Moravce), 3. Dalimír Fridrich (Briela natural šport klub), 6. Filip Talapka (Nitra)

muži natur. kulturistika do 23 rokov: 1. Alex Lukáč (WP comp bodybuilding)

muži natur. kulturistika nad 50 rokov: 1. Koloman Tóth (ŠK Arena Relax Team)

muži natur. kulturistika do 178 cm: 1. Alex Lukáč

muži natur. kulturistika nad 178 cm: 1. Erik Tóth (THE Gym Šaľa), 4. Viktor Daňo (ŠK PowerFit Bratislava)

absolútny víťaz v kategórii mužov: Erik Tóth.