Umenie v rodine bude žiť ďalej. V stopách maliarky ide jej vnučka

Nitrianska maliarka oslávila jubileum výstavou, na ktorú prizvala aj svoju nasledovníčku.

15. okt 2020 o 14:34 Dominika Cunevová

NITRA. Životné jubileum núti človeka poobhliadnuť sa späť a zamyslieť sa nad svojím životom.

K tomuto kroku dospela aj maliarka Elena Nittnausová, ktorá výsledky svojej umeleckej tvorby predstavuje prostredníctvom výstavy s názvom Prepojenie.

Diela výtvarníčky si môžete pozrieť v nitrianskej Synagóge do 27. októbra.

Kreslenie a divadlo

Autorka sa narodila do kultivovanej rodiny, do ktorej umelecké cítenie vnášala hlavne matka – učiteľka. Ako vraví maliarka, príklady sa priťahujú a sama zatúžila po tomto povolaní.

Kreslenie a maľovanie bolo jej obľúbenou činnosťou už v útlom detstve. Po skončení strednej školy sa pre ňu preto jasnou voľbou stala Pedagogická fakulta so zameraním na výtvarnú výchovu.

„Výtvarná sa vtedy dala študovať so slovenským jazykom a matematikou, no tá u mňa nepripadala do úvahy. Vyštudovala som teda slovenský jazyk,“ povedala maliarka.

Slovenčina jej dopomohla v rozvíjaní jej ďalšej vášne – divadla. „Mama mojej mamy i moja mama hrali v ochotníckom divadle. Fotografie z ich predstavení ma nadchýnali. Iskra z nich preskočila aj na mňa. Často a rada som vystupovala na javisku v scénkach, recitovala som, tancovala,“ zaspomínala si.