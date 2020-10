Kompostáreň chcú v Galante využívať naplno

Naskytá sa aj príležitosť obchodných možností.

18. okt 2020 o 14:25 Patrícia Jeseňová

GALANTA. Kompostáreň Zámska lúka v Galante je v prevádzke od roku 2010. Spočiatku slúžila ako lokálna kompostáreň, mesto by ju teraz chcelo využívať aj na obchodné účely. Mestské zastupiteľstvo schválilo financie na to, aby TSMG mohli nakúpiť nevyhnutné vybavenie.



Na otázky ohľadom plánov s kompostárňou a zberu kuchynského odpadu odpovedá riaditeľ TSMG Ján Poľakovský.



Na zastupiteľstve sa riešilo aj prevádzkovanie kompostárne treťou stranou, napokon ste ju dostali vy. Ste to ako TSMG schopní zabezpečiť?



Myslím si, že po zabezpečení potrebných technológií je potrebné zabezpečiť dobrý odborný personál, ktorý sa o tú kompostáreň bude starať a bude vykonávať jednotlivé potrebné technologické procesy, ktoré tam budú prebiehať a je to potom o marketingu. Myslím si, že je tu na to priestor. Obce a mestá v regióne sa boria rovnako s tým istým problémom – čo s tým kuchynským odpadom. Tento priestor je samozrejme vhodné využiť práve tým, že máme kompostáreň, ktorú keď optimalizujeme, môžeme ju dostať do takej kondície, že ju môžeme za nejaký poplatok ponúknuť aj týmto mestám a obciam. Myslím, že ceny sú na trhu pevne dané a na základe toho je potrebné postaviť nejakú marketingovú stratégiu.



Budete realizovať aj samotný zber kuchynského BRO?



Zber budú zabezpečovať Technické služby, máme špeciálne vozidlo, ktoré je vybavené aj tzv. mycím zariadením. Takže v prípade zberu kuchynského odpadu na sídliskách, kde by mali byť 120-litrové nádoby sa tá nádoba vyprázdni a v podstate zabezpečí sa automaticky aj umytie. Keďže je jasné, že tieto jednotlivé zložky podliehajú rôznym rozkladným procesom, je potrebné zabezpečiť dezinfekciu tej nádoby. V letnom období predpokladám týždenný interval zberu, v zimnom období je to možné aj dvojtýždňovo.



V Seredi sa hovorilo o spustení pilotného zberu. Uvažuje o tom aj Galanta?



Mali sme pracovné sedenie. Zatiaľ predbežne sme dohodnutí na tom, že sa urobí dobrá propagácia a osveta vo vzťahu k obyvateľom v týchto najbližších týždňoch. Je potrebné ľuďom vysvetliť, o aký zber pôjde a čo je potrebné triediť a potom Galanta spustí zber kuchynského odpadu na sídliskách prostredníctvom 120-litrových nádob. V rodinných domoch sa budú využívať kompostéry, ktoré obyvatelia získali v rámci iného projektu.



Môže sa zelený odpad pri následnom spracovávaní zmiešať s kuchynským a reštauračným?

Mesto Galanta v tom prvom roku určite pôjde stratégiou, separácie len kuchynského odpadu. Myslím, že v najbližších dňoch sa vydajú aj nejaké metodické usmernenia pre obyvateľov, ktoré určia, čo vlastne spadá do kategórie kuchynského odpadu. Tam by v podstate mali patriť všetky komponenty zo zeleniny. Čiže šupky či už z ovocia, zeleniny, uhoriek, atď. Pokiaľ by sme sa chceli vybrať cestou triedenia aj ďalších zložiek – čiže už aj kostí, živočíšneho pôvodu, atď. – tak to je ten vyšší stupeň a tam bude potrebné prijať ďalšie legislatívne zmeny aj dovybaviť kompostáreň o ďalšie technológie, ktoré by tento spôsob zabezpečovali.

Určite začneme zberom kuchynského odpadu, ktorý je bežne špecifikovaný práve na tú zeleninu, ako som spomenul.



Zrejme nie všetci na prvý raz pochopia, čo tam patrí. Pokiaľ sa stane, že sa tam objaví niečo, čo sa už radí medzi reštauračný, znehodnotí to materiál, ktorý budete ďalej spracovávať? Bude spracovanie podliehať triedeniu?