V sereďskom Amazone hrozí podľa odborárov štrajk

Dôvodom je neúspešné vyjednávanie o kolektívnej zmluve.

16. okt 2020 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. SEREĎ. V sereďskom Amazone hrozí podľa odborárov štrajk. Ako pre agentúru SITA potvrdila predsedníčka tamojších odborov Daniela Učňová, takmer dvojročné vyjednávanie o kolektívnej zmluve je aktuálne ukončené na základe protokolu od sprostredkovateľky ako neúspešné. Rozhodcu podľa nej spoločnosť odmietla. "Skutočne hrozí štrajk, sami zamestnanci nás žiadali, aby sme vyhlásili štrajk," uviedla Učňová. Amazon na Slovensku zamestnáva približne 3 000 ľudí. V logistickom centre v Seredi vzniklo od jeho otvorenia v roku 2017 asi 2 000 stálych pracovných miest, v bratislavskej korporátnej kancelárie zamestnáva firma ďalších vyše 1 000 ľudí.



Samotná spoločnosť reagovala, že vždy dodržiava všetky príslušné zákony a rešpektuje všetky práva zamestnancov. "Naďalej spolupracujeme a vedieme priamy dialóg s členmi odborov na pravidelnej báze, rovnako ako so všetkými našimi zamestnancami. Pevne veríme, že priamy dialóg je najefektívnejším spôsobom, ako porozumieť potrebám našich zamestnancov," uviedla pre agentúru SITA PR Manager Amazon Czech Republic and Slovakia Operations Miroslava Jozová. "Všetci zamestnanci dostávajú vysoko konkurenčné mzdy vrátane finančných a nefinančných bonusov a benefitov," dodala.



Do sporu medzi zamestnancami a firmou plánuje vstúpiť aj koaličná strana Sloboda a Solidarita. „Sme pripravení vstúpiť do tohto procesu ako mediátori. Veľmi si uvedomujeme, aký prínos má Amazon na zamestnanosť v trnavskom regióne. Dôležité je však aj načúvať zamestnancom a ich požiadavkám. Ostrý štrajk je jednoznačne legitímny prostriedok, avšak má byť až poslednou možnosťou,“ povedal predseda Výboru NR SR pre financie a rozpočet Marián Viskupič. Amazon prevádzkuje najväčšiu e-commerce platformu, ktorá umožňuje podnikateľom predávať svoj tovar do celého sveta.