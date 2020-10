Po úspešnej pesničke s témou pandémie predstaví nitrianska speváčka ďalšiu novinku

K emocionálnej skladbe s názvom Laici vznikol aj videoklip, ktorý bude mať premiéru už zajtra večer.

17. okt 2020 o 17:39 Dominika Cunevová

NITRA. Nemôžu koncertovať, ale ich kreativitu to nezastaví. Nitrianska speváčka Dominika Titková za krátke obdobie prichádza už s druhou hudobnou novinkou.

Ku skladbe s názvom Laici vznikol aj klip, ktorý bude mať premiéru už zajtra večer o 17. hodine. Pozrieť si ho môžete prostredníctvom udalosti na Facebooku alebo na Youtube pod záštitou Dominika Titková &Friends.

O absencii empatie

Ako prezradila Dominika, nová pieseň emocionálne odkrýva správanie sa ľudí v online priestore.

"Pod rúškom svetla sociálnych sietí dokážeme byť neuveriteľne krutí k ľuďom, ktorých príbeh častokrát ani nepoznáme. Nadávame im, hádžeme na nich špinu, bez kúska citu či empatie. Práve tá všetka špina, ktorá lieta v klipe vzduchom a postupne ničí i samotných interpretov, symbolizuje kyberšikanu, urážanie, nadávanie, ohováranie a všetky tie neľudské komentáre, ktoré dokáže človek napísať. Slová, ktoré ubližujú. Pritom pod maskou fiktívnych profilov plačeme, trpíme. Ostré vety by sme však mnohokrát danému človeku nedokázali povedať do očí," objasnila Dominika s kapelou.

Ako vravia, maska, profily, fotky a umelá realita je len maska, za ktorú sa ľudia skrývajú. "Tým získavame väčšiu zdanlivú odvahu, podrezanejší jazyk, skreslenejší úsudok a prichádzame o akúkoľvek empatiu s druhým," komentovali.

Pointa skladby tkvie v tom, že nakoniec sa človeku raz všetko vráti. "V konečnom dôsledku sme veľakrát iba LAICI, zaháňajúci sa nekompletnými informáciami, vytrhnutými vetami z kontextu a hašteriví zberatelia lajkov, ktorí sú schopní ísť za hranice ľudskosti."

Prvá pieseň už v začiatkoch pandémie

Už krátko po vypuknutí koronakrízy prišla Dominika s nápadom, ako spojiť muzikantov, i keď sa teraz nemôžu stretávať. So svojou kapelou Friends zložila Pesničku na diaľku a na sociálnej sieti vyzvala svojich kolegov z brandže, aby do nej každý niečím prispel.

V priebehu mesiaca sa do výzvy zapojilo vyše 50 umelcov z celého Slovenska a vzniklo už niekoľko verzií tejto skladby. Do jednej s názvom Zastavme to včas prispel aj muzikant Marián Čekovský, známy z obľúbenej speváckej šou a iných televíznych relácií, a skladba sa razom dostala do súčasného repertoára slovenských rádií.