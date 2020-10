Kraj renovuje ďalšiu časť šalianskej polikliniky

Bez rekonštrukcií zatiaľ zostáva nemocničná časť. Podľa Prekopovej je o tomto objekte naďalej predčasné hovoriť.

25. okt 2020 o 12:34 Patrícia Jeseňová

ŠAĽA. V priestoroch bývalej detskej polikliniky prebiehajú práce na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti (CIZS). Cieľom projektu je podľa hovorkyne NSK Oľgy Prekopovej „integrácia primárnej zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Šaľa“.



Predpokladané výdavky na realizáciu stavebných prác sú vo výške necelých 926-tisíc eur. Z rozpočtu NSK je naň vyčlenených 292-tisíc, zvyšok vykryjú financie zo štátneho rozpočtu a nenávratný príspevok z EÚ.



Ako dodala Prekopová, na následné vybavenie vnútorných priestorov je rozpočtovaných 108-tisíc. 102-tisíc smeruje zo štátneho rozpočtu a EÚ, zvyšok uhrádza kraj. „Plánované ukončenie realizácie projektu je do konca júna 2021.“



Nové ambulancie



Vo vynovených priestoroch budú umiestnené nové ambulancie s viacerými špecialistami. Kraj predpokladá do jedného roka od ukončenia prác stopercentné zabezpečenie persenálnej kapacity centra. V centre budú Podľa Prekopovej poskytované služby hradené z verejného poistenia.

„Centrum bude poskytovať služby primárnej zdravotnej starostlivosti pre dospelých, primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, primárnej zdravotnej starostlivosti v odbore gynekológia a pôrodníctvo, špecializačného odboru so zameraním na neurológiu, na chirurgiu, na ortopédiu a sociálnu službu včasnej intervencie,“ uviedla s tým, že priestory by mohli byť v prevádzke už v lete budúceho roku.

Ďalšie rekonštrukcie