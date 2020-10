Gunda schudol 20 kíl. Za milióny kopal históriu Sparty a Slovanu

Na nových majiteľov FC Nitra má jednoznačný názor.

22. okt 2020 o 19:25 Martin Kilian ml.

Jeho ľavačka bola značka, po strane jazdil skôr, než to prišlo do svetovej módy. Len štyria futbalisti boli okrem Nitrana majstri so Slovanom aj Spartou – Vlastimil Preis, Szilárd Németh, Jiří Kladrubský a Igor Žofčák.

PETER GUNDA (47) opatrne volil slová, keď sme röntgenovali, kde všade strieľal ako z dela. Zistíte, prečo.

AJ TOTO SA DOZVIETE • Za koľko prestupoval z Nitry do Sparty a zo Sparty do Slovana • Kde v kariére zarábal najviac a koľko to bolo • Aký bol mimo ihriska legendárny búrlivák Tomáš Řepka • Aké zaujímavé prestupy mu nevyšli a prečo • Prečo sa v Nitre pri návrate (2006) zdržal len pol roka • Čo dnes robí, prečo po 10 rokoch odišiel z akadémie FC Nitra a aký jasný názor má na nových majiteľov • Prečo schudol 20 kilogramov • Ako s odstupom času hodnotí bulvárny článok, ktorý mu pokazil meno

O NITRE (1990 – 1993): „Prišiel som do áčka s Robom Tomaschekom a Mirom Königom, tréner Milan Lešický nám dal šancu. Nádherné časy, 10-tisícové návštevy. Učili nás k útočnému futbalu. Aj v defenzíve – predo mnou po krajoch behali Jaro Kostoláni, Jaro Dekýš, Marek Mikuš, Juro Molnár... Ofenzívny ľavý obranca teda v Nitre nebol žiadnou novinkou.“