Nakazený hokejista Nitry: Niektorí nemajú žiadne príznaky, ale mňa to riadne potrápilo

Kováčik: Potrebujeme 10-krát viac!

Mediálny priestor v minulom týždni obletela správa o dvojmiliónovej štátnej injekcii pre profesionálne športové kluby. „Je to prvá pomoc pre päť športov. Keď si to prerátam, vychádza mi to maximálne na 50-tisíc eur pre náš klub. Toľko potrebujeme na mesiac! Naša strata pre koronu je 10-krát väčšia… Opakujem, malo by sa jednať len o prvú pomoc, bez ďalších väčších kompenzácií športové kluby neprežijú,“ odvetil Miroslav Kováčik.