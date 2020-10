Bali ako v raji. Ako Šípoš premýšľal pri penaltách?

Nitru odpálil Nitran, vionisti natiahli šnúru

19. okt 2020 o 12:01 Martin Kilian ml.

„Bali, spravil som z teba strelca!“ zvýskol už v oslavnej nôte najlepší hráč Zlatých Moraviec Tomáš Ďubek, v sobotu s Nitrou (3:1) pre boľavé triesla hrajúci iba 11 minút. „Áno, doteraz kopal penalty Ďubo, ja som si na ne veril,“ prehodil Filip Balaj, stredobod pozornosti 30. ligového derby.

Lebo druhým hetrikom v profikariére odstrelil bývalý klub zo senzačného tretieho miesta a historickú bilanciu naklonil ku FC ViOn (11-9-10, 34:35), ktorý kľúčovo odtiahol od nebezpečnej zóny v tabuľke.

„Mám k Nitre úctu, ale teraz kopem za Zlaté Moravce a každý gól je pre mňa dôležitý. Cítil som, že sa z troch gólov potrebujem potešiť,“ vysvetlil Filip Balaj, prečo po trefách zaťal päste.

Rodák z Novej Vsi nad Žitavou rozsekol neatraktívny zápas penaltami v 34. (1:1) a 63. (2:1) minúte. Najlepší rozhodca v lige Erik Gemzický mal okamžite jasno po pádoch Dugu a Hrnčára.

Vionisti sa v sobotu predstavia proti Seredi, Nitra privíta Michalovce. (zdroj: Jozef Bedej)

Domáci hrdina obe jedenástky bez mihnutia oka napálil k opačnej žrdi, než letel kamarát, s ktorým v Nitre dvakrát vyhral ligu U19 i skúsil mládežnícku Ligu majstrov. „Čakal som na Šípošov pohyb. Vedel som, že v bránke to nie je ideálne, dosť blatové. Nebolo preňho ľahké sa z toho odraziť,“ rozvil hru nervov Balaj a Šípoš pre MY Nitrianske noviny odvetil: „Na blato som sa príliš nesústredil. Ďubekovi by som možno trafil stranu, ale u Baliho som netušil - nikdy si ju nevyberá pred penaltou, na tréningoch mi ich kopal veľa. Vždy čaká na brankára a v poslednej chvíli vytočí domu. Keby som dlhšie čakal, možno by som mu to sťažil.“

Dávid Šípoš – pod dohľadom dočasného trénera brankárov Štefana Seneckého (Miroslav König bol v karanténe) - bol za smoliara i v 84. minúte, keď ho Hrnčár obral a centroval Balajovi (3:1). „Nechcel som len tak odkopnúť, boli posledné minúty, nemali sme veľa z hry. Vedel som, že keby ju kopnem do autu, súper by asi natiahol čas. To ale nie je výhovorka, mal som to hrať jednoducho a kašľať na to, kde skončí. Spravil som chybu, už to nezmením,“ priznal líder Nitry.

Tá ani siedmykrát v rade (!) nezdolala Zlaté Moravce a pustila si ich k telu na dvojbodový rozdiel. „Prehrali sme 1:3 a asi k tomu netreba nič viac dodať,“ nebolo do reči Michalovi Faškovi, v 3. minúte strelcovi nájazdu na 0:1, za stavu 2:1 aj asistenta veľkej šance Šefčíka. „Do ofenzívy sme dnes veľa nepredviedli, ale minimálne bodovať sme tu mali,“ dodal so 7 gólmi v 10 kolách druhý najlepší strelec ligy.