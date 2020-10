Hovoria mu aj simulant a súkromník. Nech sa príde Messi pozrieť na mňa, smeje sa

Seredský rodák má v piatej lige Juh bilanciu viac ako jeden strelený gól na zápas. Odstaviť kompletne šport na amatérskej úrovni je choré, hovorí.

19. okt 2020 o 22:25 Martin Kilian

Martin Hindák je už legendárnym futbalovým kanonierom v seredsko-galantskom regióne. O jeho kvalitách by vedeli hovoriť najmä obrancovia a brankári, ktorých už dve desaťročia „terorizuje“.

Vo veľkom rozhovore sme prebrali viaceré zaujímavé témy. Čítajte.

Napriek vášmu veku v piatoligovom klube patríte medzi opory. O čom to svedčí?

Áno, mám 39 rokov, ale vek je len číslo, cha-cha. Vždy som bol gólový hráč, pred ktorým mal súper rešpekt. Vždy som vedel strieľať góly a to robilo zo mňa oporu všade, kde som hrával. Myslím si, že platí stále.

A vďaka čomu hlavne?

Určite skúsenosťami, ešte stále aj rýchlosťou a hlavne nosom na góly.

Viete na súperovej polovici tak spadnúť, že vám to rozhodca zožerie?

Ha-ha, áno, aj to patrí k futbalu, a preto som si často vypočul na moju adresu, že som simulant a herec. Ale robí to kopa hráčov sveta, tak prečo nie aj ja? Keď z toho môj tím vyťaží? Je to na posúdení rozhodcu. Ja ho nenútim to pískať, ha-ha...

Číslo 10 mávajú na drese najlepší ofenzívni hráči mančaftu.

Ja mám desiatku už od žiakov. Tak som si naň zvykol, že sa stalo mojou súčasťou. Keď mením klub, už mi ho väčšinou sami hráči alebo kluby dávajú, za čo im ďakujem. Myslím, že v každom klube som bol najlepší strelec.