Herec Ivan Gontko: Ak zachraňujeme kultúru, zachraňujeme samých seba

Podľa nitrianskeho herca je kultúra ako roky predtým na okraji záujmu.

23. okt 2020 o 12:00 Dominika Cunevová

NITRA. Nitriansky herec Ivan Gontko sa v umeleckej sfére pohybuje už desiatky rokov. Dlhé roky je členom hereckého súboru Starého divadla Karola Spišáka, spoluzakladal slávne Teatro Tatro a má aj vlastné kočovné divadlo Tyjátr. Za svoju kariéru zažil situácie, ktoré boli pre divadlá i celú kultúrnu obec viac či menej priaznivé, súčasné udalosti ale posunuli veci na úplne novú úroveň.

Kultúrne podujatia dostali opäť stopku. Ako z pohľadu herca vnímate túto situáciu?

Pre hercov a pre umelcov je kontakt s divákom primárny, pretože všetko ostatné je instantné. Táto situácia je pre nás veľmi ťažká aj z toho dôvodu, že okrem možnosti uspokojovať našich divákov prichádzame aj o istú možnosť na sebe pracovať a posúvať sa ďalej. Keď človeku zakážu pracovať, chvíľu ho to aj baví, nájde si čas na činnosti, na ktoré inokedy nemá čas, napríklad poupratuje knižnicu, ktorá mu padá na hlavu. No pokiaľ svoju profesiu robíte s láskou, po dvoch týždňoch vám začne chýbať. A je len otázkou času, keď sa to prenesie do všeobecného vnútorného nastavenia. Myslím, že môžem povedať aspoň za väčšinu ľudí slobodného povolania v umeleckej sfére, že človek potom začína prepadať depresii z ničnerobenia. Ľudia, ktorí to nepoznajú, si možno povedia, že nemusíte aspoň nič robiť. No psychológovia či psychiatri by z praxe vedeli rozprávať o dôsledkoch, ktoré to má na psychiku nezamestnaných.

Okrem psychiky sa to dotýka života ľudí aj po existenčnej stránke.

Samozrejme. Pokiaľ sa ľudia kumštom živia a nie je to iba ich hobby, existenčná otázka s tým ide ruka v ruke. Ja nepotrebujem pomoc od štátu, ani ju neočakávam, keď vidím, ako to nefunguje. Mne stačí, ak mi nebudú brániť, aby som mohol pracovať. Každý z tejto brandže sa viac menej vie o seba postarať sám, ale musíme mať možnosť hrať a tvoriť.

“ Neboli ministri, ktorí by dokázali poslanie a dôležitosť kultúry povzniesť, etablovať a dostať ho do povedomia verejnosti tak, aby nás dnes časť populácie neposielala dokladať tovar. „ herec Ivan Gontko

Teraz, po niekoľkých mesiacoch vláda prišla s možnosťou príspevku pre umelcov, ako to hodnotíte?

V tejto chvíli nemám čo hodnotiť. Pokiaľ mi je známe, a nechcem sa nikoho dotknúť, tak okrem odpustenia jedného odvodu do sociálnej či aj zdravotnej poisťovne za marec či apríl sme sa žiadnej pomoci nedočkali. Bola sľubovaná, ale v skutočnosti sa neudiala. Príprava pomoci sa začína rozbiehať až teraz, a to zberom dát, ktoré mali byť známe už v prvej polovici tohto roka.

Počas vašej hereckej kariéry ste zažili viacero vlád, viete spätne zhodnotiť ich prístupy ku kultúre?