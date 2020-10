Peniaze za potvrdenie úmrtia člena rodiny na koronavírus nemocnice nedávajú. Ani tá galantská

Ako uviedla krajská policajná hovorkyňa, informácie sa nezakladajú na pravde a ten, kto ich šíri a verejne zdieľa v statusoch, sa môže dopustiť trestného činu.

GALANTA. Sociálnou sieťou sa opäť rozniesol hoax týkajúci sa koronavírusu. Tentoraz išlo o to, že galantská nemocnica mala poskytovať financie za to, že ľudia potvrdia úmrtie rodinného príslušníka na ochorenie COVID-19. A to aj napriek tomu, že skonal pre iné príčiny. Ako sa v statuse uvádzalo, financie mali byť vo výške až 3-tisíc eur.

Na to, ako polícia postupuje pri šírení tohto hoaxu sme sa informovali u hovorkyne KR PZ Márie Linkešovej. Tá potvrdila, že polícia pri riešení týchto statusov s nemocnicou úzko komunikuje.

Informácia sa nezakladá na pravde

"Nateraz môžeme uviesť, že tieto informácie sa nezakladajú na pravde a ten, kto ich šíri a verejne zdieľa v statusoch, sa môže dopustiť trestného činu, ktorý môže byť posúdený ako prečin šírenie poplašnej správy za krízovej situácie. Zákon stanovuje pre tento trestný čin trest odňatia slobody na 6 mesiacov až 3 roky," uviedla Linkešová s tým, že osobám zároveň hrozí, že budú mať na základe výzvy dotknutých osôb, zrušené súkromné kontá na sociálnej sieti.

"Nahlásené statusy a osoby, ktoré zdieľajú nepravdivé informácie, polície sleduje a vyhodnocuje."

Na hoax upozornil prostredníctvom sociálnej siete aj primátor Galanty Peter Paška. Ľudí vyzval, aby takéto správy nešírili. Neskôr mu napísal samotný autor príspevku s tým, že si informáciu overil u hovorcu nemocnice a za šírenie hoaxu sa ospravedlnil.

Overujte si informácie, vyzýva sieť nemocníc

O stanovisko sme požiadali aj hovorcu nemocnice. „Nemocnica zachytila na sociálnej sieti Facebook hoax, ktorý sa snažil na verejnosti rozšíriť klamstvo ohľadom zámerne nesprávnej evidencie covid pacientov. Obdobné informácie sa vyskytli v súvislosti aj s inými nemocnicami. Keďže ide o šírenie nebezpečnej poplašnej správy, nemocnica okamžite komunikovala s policajnými orgánmi ako aj vedením mesta Galanta. Našťastie sa podarilo rýchlo identifikovať a následne skontaktovať autora tejto vymyslenej správy. Ten uznal, že išlo o výmysel a svoj príspevok zmazal. Ak by sa tak nestalo, nemocnica by podala naňho trestné oznámenie," hovorí Tomáš Kráľ, manažér komunikácie, marketingu a hovorca siete nemocníc Svet zdravia a polikliník ProCare.

"Radi by sme vyzvali ľudí, aby si overovali na prvý pohľad bombastické až šokujúce informácie. V tomto krízovom čase sa šíria zlomyseľné klamstvá, ktoré podnecujú neistotu a paniku. Vždy je potrebné si overiť zdroj informácie a pri jej šírení na sociálnych sieťach byť radšej zdržanlivý. Aj týmto spôsobom môže každý z nás prispieť k pokojnému riešeniu zložitej pandemickej situácie,“ dodal Kráľ.