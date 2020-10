Psychiater v Nitrianskom kraji mal ordinovať takmer 24 hodín denne

Zdravotnej poisťovni mal lekár spôsobiť škodu za viac ako 110 000 eur.

22. okt 2020 o 14:00 TASR

NITRA. Revízni lekári Všeobecnej zdravotnej poisťovne odhalili podvodné konanie u psychiatra v Nitrianskom kraji, ktorý mal podľa výkazov ordinovať takmer 24 hodín denne.

Spôsobiť jej mal škodu za viac ako 110.000 eur. TASR o tom informoval hovorca VšZP Matej Neumann.

Od januára 2019 do apríla 2020 si mal podľa poisťovne vykazovať tisíce fiktívnych výkonov, čo predstavuje až 7360 hodín pracovného času. Aby to zvládol, musel by tak ordinovať až 23,5 hodiny denne.

"Pravidelnými a dôkladnými revíznymi kontrolami pomáhame odhaľovať takéto podvodné konania a zabraňujeme tak zneužívaniu finančných prostriedkov, ktoré sú určené pre našich poistencov na poskytovanie skutočnej zdravotnej starostlivosti," uviedol generálny riaditeľ poisťovne Richard Strapko.

Viac informácií zisťujeme.