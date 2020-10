Do základných škôl testovanie nepustíme, avizuje nitrianska radnica

Už dnes je isté, že odberné miesta v Nitre nebudú kopírovať miestnosti z volebných okrskov.

23. okt 2020 o 10:33 Miriam Hojčušová

NITRA. Informácie o testovaní v meste Nitra sú stále nejasné. „Stále je mnoho nezodpovedaných otázok, s ktorými sa musíme popasovať za pochodu,“ povedal hovorca radnice Tomáš Holúbek.

Aktuálne na úrade zostavujú tímy ľudí, ktorí budú zodpovední za jednotlivé činnosti. Najzásadnejším problémom, ktorý riešia, sú priestory.

„Do priestorov škôl určite nevpustíme testovanie, uvažujeme však napríklad nad telocvičňami a ďalšími priestormi, ktoré mesto má, ako sú kultúrne domy, stacionár, športoviská a podobne,“ avizuje Holúbek.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mesto tiež rokuje so župou o poskytnutí ich priestorov, a to najmä stredných škôl, ktoré sú momentálne aj tak zavreté. „Rovnako vstupujeme do rokovaní s Agrokomplexom, Agroinštitútom a univerzitami.“

Hovorca dodal, že miestnosti by mali byť priechodné, to znamená, že nebudú mať spoločnú bránu / dvere na vstup aj výstup ľudí. „Musia byť oddeliteľné na aspoň štyri sekcie: registráciu, samotný odber vzoriek, čakáreň a akúsi záložnú miestnosť pre testovací tím a administratívnych pracovníkov, v ktorej si zložia veci.“

Pri dobrom počasí by testovanie prebehlo vonku, v stanoch, mesto rieši aj takúto alternatívu. Upozorňuje však, že pri každom jednom testovacom mieste treba aj záložnú miestnosť, kde sa pracovníci najedia, zložia si veci a pôjdu na toaletu: „Čiže napríklad len prázdne parkovisko určite takýmto požiadavkám nebude vyhovovať.“

Radnica spustí informačnú kampaň, v ktorej jasne odznie, kde presne budú odberné miesta. Urobí tak okamžite po tom, ako bude mať tieto miesta určené a odobrené armádou. „Už teraz ale vieme povedať, že tieto odberné miesta nebudú kopírovať miestnosti z volebných okrskov!“

Dnes spustí radnica výzvu, v ktorej bude hľadať platených dobrovoľníkov na pomoc s administratívou. Niektorí sa už iniciatívne hlásia. Podľa aktuálnych informácií je odmena 70 eur v hrubom na jeden deň. „Pracovať sa bude 12 hodín, od 8. do 20. h s hodinovou prestávkou.“

Ako budú ľudia prichádzať na testovanie, zatiaľ nie je známe. Mesto to upresní v priebehu budúceho týždňa.

Kontaktovali sme aj okresný úrad. „Garantom tejto úlohy je Ministerstvo obrany SR, s danými otázkami sa preto prosím obráťte na ich tlačový odbor,“ reagovala prednostka Eva Hajdamárová.

Na vyjadrenie z ministerstva čakáme.