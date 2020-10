Nitrianska pečať v rakúskom SC Kittsee

Juraj Fuska, Jozef Sombat a Jaroslav Machovec si užívajú futbal kúsok za hranicami.

27. okt 2020 o 23:09 Martin Kilian

Celý článok prináša aktuálne vydanie týždenníka MY Nitrianske noviny.

Človek mieni, pandémia mení. Keď sa nehrá dedinský futbal na Slovensku, mali sme v pláne vybehnúť v piatok na duel rakúskej piatej ligy medzi ASV Deutsch Jahrndorf a SC Kittsee. Jeho atraktivitu puncovala účasť viacerých známych tvárí z nitrianskeho regiónu, a to v oboch celkoch.

Vo štvrtok večer však rakúsky zväz rozhodol o pozastavení regionálnych súťaží. A tak platí, že naši juhozápadní susedia sa stihli tešiť z futbalu iba o týždeň dlhšie ako Slováci.

Napriek tomu sa oplatí nakuknúť do kuchyne tímu z Kittsee, ktorý vedie tabuľku burgenlandskej piatej ligy Sever. Ako dobre viete, Kittsee leží za rakúskymi hranicami, kúsok od Petržalky. Obec má 2000 obyvateľov. Ihrisko nájdete neďaleko miestneho zámockého parku.

Prvým bol Fuska

Už šiesty rok háji farby tohto klubu Juraj Fuska, bývalá opora Slovana Chrenová. V Kittsee teda už patrí ku klubovému inventáru. „Za ten čas som nezažil žiadne vypadnutie. Naopak, v roku 2018 sme postúpili z erste klasse - čiže z prvej triedy - do piatej ligy. Vtedy nás viedol tréner Štefan Horný," hovorí 31-ročný Nitran (v civile učiteľ). V tíme je až osem Slovákov, pričom polovicu poznajú aj fanúšikovia z nitrianskeho regiónu.

Výborne sa uchytil útočník Jozef Sombat. „V Kittsee sa mi zatiaľ veľmi páči, som tam už vyše roka. Sú tam super ľudia, sme výborná partia, dobre si rozumieme na ihrisku, ale aj mimo neho," prezradil Dodo, ktorý je aktuálne najlepším strelcom celej súťaže - v 9 zápasoch strelil 12 gólov.

Obranu SC vystužil Jaroslav Machovec, ešte nedávno prvoligový futbalista. „Futbal ma teraz baví. Keď som odchádzal z Nitry, nebolo to tak. Všetci vedia, aké tam boli problémy. Dnes mám prácu ako bežný človek a na futbale v Rakúsku sa odreagujem. Je veľká výhoda, že je to tak blízko," pochvaľuje si rodák z Rumanovej.

Ďalej sa dočítate aj toto: - aké úlohy na ihrisku má naše trio - ako vidia Slováci výkony rozhodcov - čo sa v Rakúsku páči Jarovi Machovcovi - ako vyznieva porovnanie piatej ligy u nás a v Rakúsku - ako vyzerá tabuľka piatej ligy Sever v Burgenlande

Článok pokračuje pod video reklamou

Futbalisti SC Kittsee. V hornom rade tretí sprava Jozef Sombat. V strednom rade druhý zľava Juraj Fuska, tretí sprava Jaroslav Machovec, vedľa neho v modrom Martin Krnáč. (zdroj: sck)

Rešpekt k rozhodcom

Futbalisti SC Kittsee ťahajú sériu bez prehry, ktorá ich vyniesla na prvé miesto v tabuľke. „Či máme alebo nemáme postupový cieľ, je ťažká otázka. To vie len vedenie klubu. Ale presun do štvrtej ligy by bol určite kvalitatívne veľký skok," vraví Fuska.

Úlohy Nitranov na ihrisku opísal Ulačan Sombat. „Jaro, to je pilier našej obrany, aj vďaka skúsenostiam. Keď však treba, vysunie sa aj hore. Juro hráva primárne na kraji zálohy, ale kamkoľvek ho dáte, tam zahrá bravúrne. Odo mňa sa v útoku očakávajú góly, strelecky sa mi zatiaľ celkom darí, tak dúfam, že mi nezvlhol všetok pušný prach," želá si „Somby“ s desiatkou na chrbte.

Rozhodcovia v Rakúsku nie sú pod takou paľbou kritiky ako u nás. „Tu sú rozhodcovia rešpektovaní, nakoľko ich je málo. V našej lige chodia na zápas iba hlavný a jeden asistent. Stane sa, že zle odpíska či neodpíska ofsajd, alebo zle vyhodnotí situáciu, ale hráči ani fanúšikovia nerobia z toho vedu," opisuje Juraj Fuska.

Žiadni drevorubači

Jaro Machovec diriguje spoluhráčov na ihrisku po nemecky. „Aspoň si osviežim nemčinu zo školských lavíc, ha-ha. V tíme nie sú žiadni drevorubači. V mužstve máme výborných futbalistov. Chodí na nás okolo tristo divákov. Páči sa mi, že po zápase sa nikto neponáhľa domov, zostanú v kantíne. Tam sa debatuje a popíja, kým deti sa zatiaľ hrajú na ihrisku," hovorí hráč s takmer 200 štartami v prvej českej a slovenskej lige. „Nedávno však nariadili, že kantína sa po zápase hneď zatvára," upresňuje Sombat.

Všetci traja Nitrania majú u nás civilné zamestnanie a spolu sadajú do auta trikrát alebo štyrikrát za týždeň. Podľa toho, či majú majstrák v piatok alebo cez víkend. Trénerom brankárov je Bratislavčan Martin Krnáč, ktorý chytal aj za FC ViOn. Ďalší Slováci v tíme sú z Bratislavy a okolia.

Zaujímavosťou je Rumanová a Veľké Zálužie účinkujú v našej piatej lige, takže Machovec a Sombat môžu porovnávať. „Myslím si, že rakúska je o kúsok ťažšia. Každý tím má pár šikovných zahraničných hráčov so skúsenosťami aj z 1. aj 2. ligy, a to je cítiť," hovorí Jozef Sombat. „Kvalita hráčov v piatej lige hovorí pre Rakúsko. Na ten futbal sa dá pozerať. Potvrdil mi to aj môj otec, keď porovnal náš zápas a Rumanovú, kde chodí pravidelne," dodal Jaro Machovec.

Tabuľka piatej ligy Sever (Burgenland):

1. Kittsee 9 6 1 2 24:13 19

2. Wimpassing 9 6 0 3 22:17 18

3. Mönchhof 8 5 1 2 19:11 16

4. Gattendorf 9 4 1 4 17:20 3 13

5. Apetlon 7 4 0 3 17:16 12

6. FC Andau 8 3 2 3 15:12 11

7. UFC Pama 7 3 1 3 12:12 10

8. USC Wallern 9 2 3 4 13:17 4 9

9. SK Pama 7 2 2 3 12:13 8

10. FC Winden 8 1 4 3 13:15 7

11. Tadten 6 2 1 3 9:14 7

12. UFC Pamhagen 8 2 1 5 8:18 7

13. Dt. Jahrndorf 7 1 3 3 5:8 6