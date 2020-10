Nitrianska radnica vymáha aj centové nedoplatky

Náklady na vymáhanie sú neraz vyššie, ako samotný dlh. Limit však nestanovia.

24. okt 2020 o 13:28 Miriam Hojčušová

NITRA Muž z Nitry zverejnil na sociálnej sieti výzvu na zaplatenie nedoplatku vo výške 0,02 eura. Dostal ju z nitrianskej radnice. Dva centy dlhoval na dani.

Obyvateľka Nitry si prevzala z mestského úradu výzvu na úhradu 31-centového daňového nedoplatku. „Použili papier, vytlačili list, poslali poštou, čo tiež niečo stojí,“ kritizuje žena. Poznamenala, že „pán primátor rozhodne ekologický a šetrný nebude“.

Nepáči sa jej tiež, že v liste nie je uvedený e-mail, len telefonický kontakt.

Článok pokračuje pod video reklamou

Musia sa pokúsiť

Výzvy na zaplatenie centových nedoplatkov mnohých poburujú. Pýtajú sa, aký to má zmysel, keď náklady na vymáhanie sú neraz vyššie ako samotný dlh.

„Ako inak môžeme my odpísať nedoplatok, ak sa nepokúsime o jeho vymáhanie?

My takýto úkon jednoducho musíme urobiť, lebo inak sa nám nedoplatky budú do nekonečna nabaľovať,“ reagovali na radnici.

Môže to mať následky

Hovorca Tomáš Holúbek doplnil, že v priebehu roka chodí na úrad množstvo žiadostí o vyjadrenie, či konkrétna osoba má nedoplatok, alebo nie.