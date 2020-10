Šaľania chceli hrať, ale okolnosti boli proti

Hoci v strede týždňa to vyzeralo, že hádzanári Šale sa v sobotu predstavia na palubovke Považskej Bystrice, napokon bola realita iná.

24. okt 2020 o 19:09 Martin Kilian

S trénerom Michalom Lukačínom sme sa zhovárali v sobotu.

Prečo sa teda nehral zápas Považskej Bystrice so Šaľou?

- Neuskutočnilo sa testovanie našich hráčov certifikovaným lekárom. Lekári boli v karanténe. A niektorí ďalší sa báli, aby nešli do karantény, ak by bol niekto pozitívny. Jednoducho, nemal nás kto otestovať.

Bol vo vašom tíme od začiatku sezóny zaznamenaný koronavírus, alebo ste boli v karanténe?

- My sme neboli v karanténe a trénujeme naplno. Práve preto ma mrzí, že nemôžeme hrať, lebo chlapci sú v dobrej kondícii a chýbajú im zápasy, majú chuť po hádzanej.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ako vnímate celkovo túto súčasnú situáciu?

- Obávam sa, že táto ťažká situácia nás pripraví aj o ďalšie zápasy v súťaži. Nezostáva nič iné, len akceptovať tieto obmedzenia a chrániť zdravie hráčov a ľudí.

Čo hovoríte na to, že deti nemôžu ani trénovať?

- Myslím si, že aj pri pretestovaní všetkých hráčov by vyskočili pozitívne prípady a situácia by bola rovnaká - nemohlo by sa hrať, ani trénovať.