Od pondelka pokračuje proces so starostom Dolného Chotára

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje od pondelka (26. 10.) pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol.

25. okt 2020 o 11:02 TASR

Pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku pokračuje od pondelka (26. 10.) pojednávanie so starostom Dolného Chotára Františkom D. a spol.

Vypovedať by mal ďalší svedok a proces je naplánovaný aj na utorok (27. 10.), keď by mali vypovedať svedkovia dvaja. TASR to potvrdila hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková. Ďalšie termíny vo veci vytýčil ŠTS na prvú polovicu novembra.

V polovici toto mesiaca v prípade vypovedal vysokopostavený člen zločineckej skupiny sátorovcov Kristián Kádar. Svedok, ktorý je právoplatne odsúdený na 25 rokov, vypovedal k ďalšej vražde, ktorú si mali objednávať obžalovaní. Bol už v poradí tretím vysokopostaveným členom sátorovcov, ktorý vypovedal v procese s Františkom D.

Koncom septembra pred senátom vypovedal ďalší odsúdený vysokopostavený člen gangu Zsolt Nagy. V tejto kauze František D., jeho syn František D. mladší, Ladislav A. a Roland Sz. čelia obžalobe z viacerých vrážd, podvodu, drogovej trestnej činnosti, ako aj z členstva v skupine sátorovcov. V polovici septembra pred ŠTS vypovedal aj na dlhoročný trest odňatia slobody odsúdený Juraj Bugár alias Bugi.

Vraždy si mal objednávať František D. ako spôsob umlčania takzvaných bielych koní. Niektoré vykonali tak, že zastavili svoje obete pod zámienkou policajnej kontroly. V policajnom prestrojení ich presunuli do priestorov bývalej čárdy, ktorá patrila ďalšiemu členovi skupiny. Obeti následne dali na ruky putá, niekoľko hodín ju strážili a potom presunuli na miesto s vykopaným hrobom. Tam ju usmrtili zaškrtením. Za takýto skutok mali inkasovať vykonávatelia vraždy vtedajšie tri milióny korún s tým, že sa jedna z týchto vrážd mala stať medzi rokmi 2003 a 2004. Gang mal mať na svedomí viac ako 80 ľudských životov.