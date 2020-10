Testovať v školách nechce ani Šaľa, ani Galanta. Zriadia aj exteriérové odberné miesta

Galanta rieši aj drive - in testovanie.

26. okt 2020 o 10:30 Patrícia Jeseňová

REGIÓN. Mestá aj obce čaká koncom týždňa testovanie obyvateľov. Informácie prichádzali samosprávam za pochodu. Ani koncom uplynulého týždňa, ešte nebolo definitívne rozhodnuté o tom, ako bude testovanie v regióne vyzerať.

Isté je, že testovanie prebehne počas tohto víkendu, od 30. októbra do 1. novembra s následným opakovaním v termíne od 6. do 8. novembra. Opakované testovanie by pritom malo zachytiť aj ľudí, ktorí počas prvého síce ešte nebudú infekční, môžu byť však COVID pozitívni.

„Čakajú nás veľmi ťažké týždne, pretože okrem zabezpečovania pravidelných aktivít a projektov, ktoré rieši samospráva, je potrebné zabezpečiť aj celoplošné testovanie tak, aby sme ochránili obyvateľov, ktorí si prídu urobiť test na COVID-19 a ostatných účastníkov, ktorí budú pri testovaní pomáhať. Pevne veríme, že len spoločnými silami zvládneme všetko zabezpečiť a bojovať proti tomu, aby sme zamedzili šírenie koronavírusu, nielen v našom meste a okrese, ale na celom Slovensku,“ zhodnotila hovorkyňa Šale Dajana Hanesová

Mimo základných škôl

Ako uvádza vládny dokument, samosprávy majú určiť miesta na testovanie tak, aby prihliadali na čo najväčšiu dostupnosť a postupovali obdobným spôsobom ako sa uskutočňuje výber volebných miestností. Nakoľko však v mestách sa volebné miestnosti situujú prevažne v priestoroch základných škôl, samosprávy uprednostnia iné riešenia.

„V týchto dňoch mesto rieši možnosti interiérových a exteriérových priestorov, v ktorých by testovanie malo prebiehať. Keďže volebné miestnosti sa v našom meste nachádzajú hlavne na školách, mesto Šaľa preferuje exteriérové priestory, ktoré by bolo možné využiť na vykonanie celoplošného testovania, uviedla v piatok Hanesová. O miestach ešte vtedy nebolo definitívne rozhodnuté, radnica o nich bude informovať až počas tohto týždňa.

Všetky testovacie priestory budú mimo škôl aj v Galante. Ako informoval primátor Peter Paška, „mesto bude na dvoch až troch lokalitách testovať svojich obyvateľov drive in – z auta, kvôli väčšej bezpečnosti svojich občanov“. Sereď plánuje zriadiť 12 odberných miest.

Samosprávy z okresov sa zúčastnili aj stretnutí so zástupcami okresných úradov, kde im bolo vysvetlené, ako by malo plošné testovanie prebiehať.



Nielen miestnosti



Okrem zabezpečenia vhodných miest majú samosprávy aj iné povinnosti. „Je potrebné zabezpečiť v testovacích priestoroch dezinfekčné prostriedky, dezinfekciu priestorov večianskymi dobrovoľnými hasičmi, ochranné pomôcky a zabezpečenie stravy pre pracovníkov, ktorí budú pri testovaní pomáhať, ochranu testovacích priestorov cez deň aj v noci, zabezpečenie administratívnych pracovníkov a pomoc dobrovoľníkov,“ uviedla Hanesová s tým, že súčinná v tomto prípade bude aj Mestská polícia v Šali a riaditelia šalianskych škôl.



„Po vlastnej línii zabezpečujeme osobne ochranné prostriedky, keďže armáda pre nás nezabezpečuje dokopy nič. Takisto je na nás aj kompletné technické zabezpečenie odberov, vrátane napríklad stanov,“ vyjadril sa Paška.



Potrebujú dobrovoľníkov



V Šali dávajú dokopy aj tím pracovníkov, ktorí zabezpečia administratívne činnosti spojené s testovaním. Do tímov sa prihlásili zástupcovia vedenia mesta či zamestnanci mestského úradu. Mesto však očakáva, že nevyhnutná bude aj pomoc dobrovoľníkov.

„Veríme, že aj vďaka dobrovoľníkom sa nám podarí pretestovať čo najväčší počet ľudí a tým pomôžeme spomaliť pandémiu COVID-19. Dobrovoľníci sa musia registrovať cez formulár prostredníctvom webovej stránky korona.gov.sk a zároveň môžu napísať aj mestu Šaľa, aby malo prehľad o tom, kto má záujem pomôcť,“ informovala Hanesová s tým, že dobrovoľníci sa môžu hlásiť na email prednosta@sala.sk. Potrebnú pomoc očakávajú nielen pri vykonávaní administratívnych činností, ale aj pri organizačných záležitostiach v exteriéri.



Prostredníctvom sociálnej siete vyzval dobrovoľníkov k prihláseniu sa aj Paška. „Hľadáme dobrovoľníkov, ochotných nám pomôcť s testovaním. S administratívou, s organizáciou dopravy na parkoviskách pri testovaní z auta, pri distribúcii výsledkov testov. Prihlásiť sa môžete na mail primator@galanta.sk.“

Ako v nedeľu zhodnotil, dobrovoľníkov sa síce prihlásilo mnoho, naďalej sa však môžu hlásiť ďalší.



Dobrovoľníkov hľadá aj Sereď. Prihlásiť sa môžu zaslaním mailu na adresu testovanie@sered.sk. Potrebujú približne 30 ľudí. Zaregistrovať sa je možné ešte dnes do desiatej. „Ideálne by bolo, keby dobrovoľníci boli vo veku od 18 do 50 rokov a mali 100-percentný zdravotným stav, samozrejme, hľadáme dobrovoľníkov predovšetkým na všetkých šesť dní,“ vyzýva radnica.



Zákaz vychádzania



Do nedele platí na celom území Slovenska zákaz vychádzania. Ako uviedla Vláda SR, ten sa nevzťahuje na: cestu na testovanie, do zamestnania, do najbližších potravín, na poštu, do banky, poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu, do lekárne či k lekárovi.



Zákazom vychádzania sa tiež nezakazuje: doprovod dieťaťa do školy, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, účasť na pohrebe blízkej osoby. Zákaz rovnako neplatí pre pobyt v prírode (v okrese bydliska). Zákaz je časovo obmedzený, platí od 5:00 h. do 1:00 h.