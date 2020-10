Celoplošné testovanie v Nitre: Prihlásilo sa už vyše päťsto dobrovoľníkov

Krajský lekár Ľubomír Ševčík hovorí, že najťažšie zrejme bude zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Vyzýva ich, aby sa prihlásili.

25. okt 2020 o 20:40 Miriam Hojčušová

NITRA. Priestory, v ktorých sa bude v Nitre testovať, nebudú kopírovať volebné miestnosti. „Do tried na základných školách určite nevpustíme testovanie,“ povedal hovorca radnice Tomáš Holúbek.

Čítajte aj: Tradičné vianočné mestečko v Nitre nebude, neurobia ani klzisko na Župnom námestí Čítajte

Do každého odberného miesta musí mesto zabezpečiť dvoch administratívnych pracovníkov plus ďalších dvoch dobrovoľníkov na výpomoc. V piatok pre nich zverejnilo výzvu. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do pondelka 12. hodiny.

Dobrovoľníci dostanú na deň 70 eur v hrubom, pracovať budú 8. do 20. h s hodinovou prestávkou. Do nedele sa ich nahlásilo už vyše päťsto. "Vaše žiadosti začneme vybavovať hneď v pondelok," napísala dnes radnica na sociálnej sieti.

Článok pokračuje pod video reklamou

Krajský lekár Ľubomír Ševčík hovorí, že najťažšie zrejme bude zabezpečiť dostatok zdravotníkov. Vyzýva ich, aby sa prihlásili.

Viac otázok ako odpovedí

„Máme stále viac otázok než odpovedí,“ povedal o testovaní na štvrtkovom zastupiteľstve prednosta radnice Martin Horák.

Armáda podľa neho vychádzala z toho, že keď je v Nitre vyše 70 volebných okrskov, tak bude mesto schopné vytvoriť 70 odberných miest. Nebude.

„Napríklad na ZŠ Škultétyho je šesť volebných okrskov a my nemôžeme do školy vpustiť 6-tisíc ľudí, aby sa dali otestovať,“ konštatoval Horák.

Mesto triedy v základných a materských školách neposkytne, uvažuje však nad telocvičňami, kultúrnymi domami, stacionárom či športoviskami. Rokuje tiež so župou o poskytnutí jej priestorov, a to najmä stredných škôl, ktoré sú momentálne aj tak zavreté.

„Rovnako vstupujeme do rokovaní s Agrokomplexom, Agroinštitútom a univerzitami,“ povedal Holúbek.

Odobriť to musí armáda

Miestnosti by mali byť priechodné, to znamená, že nemajú spoločnú bránu / dvere na vstup aj výstup ľudí. Poslanec Miloš Dovičovič upozornil, že mestské telocvične také nie sú.

Radnica sa zaoberá aj možnosťou, že pri dobrom počasí by testovanie prebehlo vonku. Holúbek však upozorňuje, že pri každom jednom testovacom mieste treba aj záložnú miestnosť pre pracovníkov.

Miesta, kde sa bude testovať, zverejnia v týchto dňoch. Najskôr ich však musí odobriť armáda.

Bude dosť zdravotníkov?

„Okres Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa zabezpečujú približne 250 odberných miest. V každom majú byť štyria zdravotnícki pracovníci na vykonanie testovania – nie je však podmienkou, že to majú byť lekári,“ hovorí krajský lekár Ľubomír Ševčík. Môžu to byť napríklad členovia SČK, respektíve ľudia so zdravotníckym vzdelaním.

Nitriansky samosprávny kraj podľa Ševčíka urobí všetko pre to, aby testovanie prebehlo úspešne. Vyčlenil aj priestory v stredných školách.

„Chcem podotknúť, že spoločnými silami dokážeme zvládnuť a prekonať aj toto ťažké obdobie. Zároveň chcem požiadať všetkých bez rozdielu spoločenského postavenia, aby dodržiavali usmernenia ústredného krízového štábu a hlavného hygienika pre ochranu seba a svojho najbližšieho okolia,“ povedal Ševčík, ktorý vyzýva lekárov, aby sa prihlásili.

Nemocnica pošle lekárom motivačný list

„Participovanie na celoplošnom testovaní je dobrovoľné, avšak zo strany vedenia nemocnice bude zdravotníkom FN Nitra adresovaný motivačný list, aby sa zapojili,“ informovala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec.

O zverejnenie výzvy nás požiadal aj prezident Regionálnej komory zubných lekárov v Nitre. Apeluje, aby sa zubári aj pacienti zúčastnili celoplošného testovania.

„Dosiahneme reálny obraz o počte infikovaných aj bezpríznakových pacientov, ktorí sú nositeľmi vírusu a ani o tom nevedia. Ak včasne identifikujeme pozitívnych, znížime aj počet hospitalizovaných pacientov v našich nemocniciach. Zmiernime tým tvrdé opatrenia a pomôžeme našej ekonomike,“ napísal šéf komory Július Ladický.