Proti Nitre sa kope najviac penált v lige. Čierna ovca tvorila

FC Nitra – Michalovce 1:1 (1:1)

Rozháraný úvod v 10. min. preťal tretí center Faška (loptu mu vybojoval Magda), medzi Neofytidisom, Vaškom a Phillipsom na 14 metroch zakončil Gatarič (1:0). Šancí pribúdalo až po polovici vyrovnaného I. polčasu – Taiwo sa uvoľnil cez Kolčáka, ale pálil iba do Šípoša, Chobot strieľal nad, prienik Gatariča vykopol z čiary Vojtko, Podhorin fauloval Trusu a Tandir trafil penaltu popod ruky Šípoša (1:1), ktorý neskôr zachránil pred Taiwom.

Druhé dejstvo otvoril brejk Faška s Gataričom, ktorý posadil na zadok Vaško ale loptu zakrútil iba nad ľavý vinkel. Na hodine hry sa pritvrdilo, a tak rozhodca Smolák mierne poupravil meter, z čoho vznikla lákavá štandardka pre Nitru, ale Faško trafil iba múr. Zívajúcej hŕstke vyvolených na tribúne sa pripomenuli už iba pološance Michaloviec, keď Popovits delovkou prinútil Šípoša zalietať si a Magdu centrom odkopnúť ďaleko.

V nezaujímavom zápase nik nemohol namietať za remízu 1:1.

Góly: 10. Gatarič – 43. Tandir. R Smolák (Pozor, Čajka), ŽK: Podhorin, Adamec, Kolčák – Soler, bez divákov.

NITRA: Šípoš – Kuník, Podhorin, Kolčák, Magda – Gatarič, Adamec, Mustafič, Chobot (81. Danek) – Faško, Vrábel (71. Franko).

Tréner Gergely Geri: „Určite nie sme spokojní. Druhýkrát po sebe sa nám stalo, že sme vstúpili do zápasu dobre a viedli, ale zopakoval sa scenár zo Zlatých Moraviec, upustili sme od aktivity, po vyrovnaní sme to úplne neboli my. Napriek tomu mal súper len jednu šancu, Taiwom, do ničoho vážnejšieho sme ho nepustili. Mohli sme byť skúsenejší a vyrovnaný zápas bez väčších šancí, kde sa veľa bojovalo, dohrať takticky a do víťazného konca. Žiaľ, chybou sme prišli o víťazstvo. Chlapci napredujú a makajú, o to viac nás mrzia takéto straty, verím, že tieto body nám v konečnom dôsledku nebudú chýbať.“

POSTAVA ZÁPASU: Aspoň aký-taký závan futbalovosti medzi podpriemernými výkonmi vyrábal stredopoliar NIKOLA GATARIČ. Mal na svedomí tri z piatich striel Nitry a do brejku hlavou posúval Vrábela. Stále ale zďaleka nepredviedol všetko, čo mohol. To však v sobotu na ihrisku nikto.