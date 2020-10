Kyziridis a Duga hlavičkovali u dvojmetrových. FC ViOn „vonku“ prvýkrát víťazne

Sereď nevyhrala už šesť zápasov v rade.

26. okt 2020 o 11:30 Erik Barát

Živý prvý polčas 11. kola otvorili prvou väčšou šancou hostia, nízky Kyziridis sa predral cez Djibyho a s prehľadom hlavou umiestnil - 0:1. „Zlaté Moravce nás porazili našimi vlastnými zbraňami, nakoľko sme mali výškovú prevahu a z dvoch štandardiek nám dali gól azda najnižší ich hráči. To by sa nemalo stávať,“ poznamenal objektívne stopér Serede Ľubomír Michalík, ktorý uznal, že súper vyhral zaslúžene.

Zlaté Moravce dobrým výkonom predĺžili sériu neuspokojivých výsledkov Serede, čo líder jej kabíny ale nevidí tragicky. „Jasné, nie je to lichotivé, ale bolo tam veľa remízových zápasov, kde stačilo málo a bolo by to iné. Chceme to o týždeň proti Dunajskej Strede zlomiť, no nebude to vôbec jednoduché, všetci si dobre pamätáme na prvé kolo u súpera,“ zakončil Michalík.

Domácich vrátil do hry ešte v prvom polčase pekným volejom Šumský, no Duga v 70. minúte cez bývalého Zlatomoravčana Jaroviča rozhodol o prvých troch bodoch pre ViOn v sezóne z „hosťujúcej pôdy“. „Zápas bol špecifický, nakoľko sme ako hostia hrali doma, kde sme silní,“ načal práve strelec rozhodujúceho gólu, ktorý dodal pikošku, že pri góloch prehlavičkovali o pár hláv vyšších hráčov súpera. ,,Možno máme výhodu, že na nás pozerajú zhora, tento fakt nám to uľahčil,“ úsmevne podotkol a jedným okom nazrel aj na budúce kolo, Požitavania pocestujú na ihrisko Pohronia. „Keby viem, prečo nám to vonku nejde, už tam neprehrávame. Na tabuľku sa nepozeráme, ale mohli by sme to vonku v Žiari už tak skutočne zlomiť,“ zakončil Duga. A ak ViOn zahrá ako v sobotu, ďaleko od pravdy byť nemusí...