S rúškom aj na pódiu. Florencia priala našim fitneskám a svalnáčom (+FOTO)

Absolútnym majstrom Európy medzi naturálnymi kulturistami sa stal Erik Tóth. Zlato brali aj Petra Mányiová a Koloman Tóth.

27. okt 2020 o 10:50 Martin Kilian

Talianska Florencia hostila majstrovstvá Európy vo fitnese a naturálnej kulturistike federácie INBA-PNBA. V srdci Toskánska sa predstavilo 106 pretekárov zo 16 krajín. Aktuálna situácia poznačila aj štartovú listinu, ktorá bola menej početná ako v minulosti. Chýbal napríklad aj úspešný Nitran Alex Lukáč.

Pretekári združení v SANK (Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky) sa predviedli vo výbornom svetle. Slovenská výprava priviezla domov 13 medailí (6-4-3), plus dva absolútne triumfy.

Prím hrali opäť pretekári z nitrianskeho a šalianskeho regiónu, ktorí vybojovali tri tituly (plus jeden absolútny), jedno striebro a jeden bronz.

Článok pokračuje pod video reklamou

Mányiovej repete

Pandemické opatrenia na ME boli veľmi prísne, dokonca športovci museli mať rúško aj na pódiu.

"Okrem voľných zostáv, vtedy sme si ich mohli dať dolu, ale potom po skončení sme si ich dali späť. Zažila som to prvýkrát a verím, že už nikdy viac to nebude. Zle sa v tom dýchalo, ale zvládli sme to na jednotku," začala s opisom atmosféry Petra Mányiová. V hale neboli žiadni diváci, iba usporiadatelia, porotcovia a súťažiaci.

Práve Nitrianke Mányiovej sa podarilo obhájiť prvenstvo spred roka z Bukurešti. "Teším sa, že som obhájila titul, ale treba povedať, že sme boli iba tri v kategórii. Celý šampionát bol fajnový zážitok. Hlavne, že sme mohli mať aspoň dve jesenné súťaže. Iní športovci to šťastie nemali, tak môžeme byť radi," tešila sa štyridsiatnička z Nitry, ktorú vedie trénerka Zuzana Valachová.

Stíha aj florbal

Dvadsaťročná Nitrianka Jana Bírová sa venuje cvičeniu dva roky. Na súťažných pódiách patrí medzi nováčikov. Na európskom šampionáte debutovala a v kategórii fitnes bikini junioriek si odniesla bronz.

"Moje dojmy sú neskutočné. Som rada, že vďaka SANK som si mohla vyskúšať ako úplný nováčik zahraničnú súťaž, ktorá mi priniesla veľa skúseností. Mala som okolo seba úžasných ľudí, ktorí majú na konte nejednu zlatú medailu. Boli ku mne veľmi milí a pomohli mi so všetkým," prezradila Janka Bírová.

Študentka UKF sa už päť rokov venuje florbalu (hrá extraligu za ženy DFA Nitra). "Stále hrám aj florbal. Moje zdravie mi dovolí stíhať obidva športy, ktoré nadovšetko milujem," dodala najmladšia členka výpravy.

Veterán je stálicou

Koloman Tóth z Nededu prijímal gratulácie k ďalšiemu zlatu. Výpočet jeho titulov je úctyhodný: sedemkrát vyhral veteránske majstrovstvá sveta, dvanástykrát na ME a k tomu si pridajte štyri prvenstvá na naturálnej Olympii v Amerike.

"Vyhral som zlato, ale v kategórii som bol iba sám. Potešilo ma však, že od jedného z rozhodcov som dostal najkrajšiu poklonu za celú moju kulturistickú kariéru. Talian Augusto Priami mi napísal toto: Musím zablahoželať športovcovi, ktorého som nepoznal, ale na ME vo Florencii ma ohromil fyzický stav, ktorý predviedol na pódiu. Ste najlepší kulturista nad 60 rokov, akého som videl za 35 rokov pôsobenia vo svete kulturistiky," prezradil dôchodca z okresu Šaľa po obhajobe titulu z vlaňajška. Keď mu bude zdravie slúžiť, predstaví sa aj na ďalších súťažiach.

Dlhá cesta k striebru

Veľkú radosť zo striebornej medaily netajila Nitrianka Mária Levická.

"Príprava bola nesmierne ťažká, bola to cesta dlhá takmer jeden rok. Začala som objemovou prípravou a pripravovala som sa na jarnú sezónu. Po tom, čo nás prvýkrát zavreli, som cvičila doma na dvore. Teraz, ked nás stopli 4 dni pred M-SR, to so psychikou poriadne zamávalo. Našťastie sme mohli absolvovať aspoň dve súťaže," komentovala stredoškolská učiteľka.

"V kategórii fitness figúra nad 40 rokov som mala veľmi osvalené konkurentky. Víťazka mala veľký svalový rozvoj a bola doslova na moju kategóriu zdratá. Ja som s mojou prezentáciou maximálne spokojná. Urobila som za ten rok veľký kus práce. Viem, kde som urobila chyby a viem, v ktorých oblastiach prípravy sa mám zlepšovať. Pozdravujem všetkých, ktorí sa pričinili o môj úspech. Vážim si každého pomoc a podporu," dodala Mária Levická.

Tri nástreky a zlatý lesk

Do 16 rokov hrával futbal, ale potom sa rozhodol pre individuálny šport.

Šaľan Erik Tóth vystúpil vo Florencii na úplný Olymp. Po víkende má už na svojom konte štyri tituly majstra Európy a tri svetové triumfy.

V jeho kategórii bolo osem borcov, druhý skončil domáci Talian. "Som úplne spokojný. Pripravoval som sa tvrdo od začiatku roka a dal som do toho maximum, aby som využil svoje minúty na pódiu. Posledné tréningy som pritom nemohol byť vo fitku, trénoval som vonku, využíval som hrazdu, bradlá a bicykel," rozhovoril sa Erik Tóth.

Zo svojej prezentácie na ME mal dobrý pocit. "Bola to asi životná forma, podobná ako v roku 2014. Všetko bolo správne vyrysované, napumpované, vycibrené. Musím pochváliť aj nástrek farbou z nemeckej firmy, chalani si dali extra pozor. Dal som si až tri vrstvy farby a na to lesk," opisuje 32-ročný Šaľan, ktorý sa venuje aj zverencom ako osobný tréner.

"Na rozdiel od pretekov vo Viničnom tu boli v hľadisku športovci, ktorí práve nesúťažili, tak sme sa mohli aspoň navzájom podporiť. Pandémia trochu preriedila účasť, ale aj tak sa znova stretli ľudia z rôznych krajín, ale s rovnakým životným štýlom. Chcem poďakovať fitku The Gym v Šali, asociácii SANK a firmám a ľuďom, ktorí ma podporili," dodal absolútny šampión Erik Tóth.

Naturálni kulturisti a fitnesky môžu v týchto dňoch konečne trochu "zhrešiť", majú totiž po sezóne. Najbližším vrcholom budú jarné majstrovstvá sveta.

Z výsledkov vyberáme:

ženy fitness figúra nad 40 rokov: 2. Mária Levická (The Gym Šaľa)

ženy figúra open: 6. Mária Levická

ženy šport model: 1. Petra Mányiová (Power Gym Zlaté Moravce)

ženy fitness bikini juniorky: 3. Jana Bírová (Nitra)

ženy fitness bikini do 164 cm: 4. Jana Bírová

muži natur. kulturistika nad 180 cm: 1. Erik Tóth (The Gym Šaľa)

muži natur. kulturistika nad 60 rokov: 1. Koloman Tóth (ŠK Arena Relax Team)

absolútny víťaz v kategórii mužov: Erik Tóth