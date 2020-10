Už oficiálne: FC Nitra má nového majoritného akcionára

Karová má oddnes absolútne rozhodovacie právo.

29. okt 2020 o 18:50 Martin Kilian ml.

Od 16. septembra je známe, že hlavné slovo v FC Nitra má Erika Karová (podnikateľka v energetike a riaditeľka ŠK BCF Dukla Banská Bystrica) v pozadí s manželom Jánom.

Až oddnes 29. októbra pribrala k 21 percentám akcií ďalšie – kúpila Salanganu, firmu Mateja Gašaja, a tak je so 67 percentami akcií majoritnou majiteľkou klubu.

Zbytok akcií je v rukách Mariána Valentu, Vladimíra Vikora a menších akcionárov.

„Máme absolútne rozhodovacie právo, vlastníme dve tretiny spoločnosti FC Nitra. Robíme všetko pre to, aby sme do konca roka zmazali dlhy klubu,“ potvrdila Erika Karová pre MY Nitrianske noviny.

Predstavenstvo a dozorná rada FC Nitra sa oficiálne zmení na valnom zhromaždení (utorok 10. 11. 2020 o 17.00 h v presscentre klubu) – Ladislav Palaky, Miroslav Jakubovie a Peter Havetta v ňom stoja už iba formálne.