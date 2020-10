Záujem o testovanie majú v Močenku aj ľudia nad 65 rokov. Pri 100-percentnej účasti rátajú so 4-tisíc testovanými

Priebeh testovania bude možné sledovať aj prostredníctvom online kamier na webe obce.

30. okt 2020 o 13:47 Patrícia Jeseňová

MOČENOK. V obci Močenok sa bude víkendové testovanie realizovať na troch odberných miestach. Okrem zabezpečenia priestorov sa obec postarala aj o zabezpečenie dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov i ďalších nevyhnutných materiálnych prostriedkov.

"Pri testovaní budú pomáhať aj dobrovoľní hasiči z našej obce, ktorí zabezpečujú dezinfekciu a, samozrejme, sa budú pri organizácii spolupodieľať aj obecná polícia a zamestnanci obce,“ povedal starosta Roman Urbánik.

“ Snažíme sa, snažili sme sa a budeme sa snažiť ešte aj tie nasledujúce dva dni, aby sme umožnili všetkým tým, ktorí budú mať záujem, aby boli otestovaní. „ Roman Urbánik, starosta obce Močenok

Ako dodal, obyvateľov informujú o podmienkach testovania v obci prostredníctvom obecného rozhlasu, internetovej stránky, sociálnych sietí aj ich káblovej televízie.

Priebeh zajtrajšieho testovania bude možné sledovať aj prostredníctvom záberov online kamery umiestnenej na stránke obce.

Článok pokračuje pod video reklamou

Ľudia sa nemajú krížiť ani stretávať

Obec zriadila tri odberné miesta. Dve budú v interiéri športovej haly a jedno

Časový harmonogram činností odberných miest 06.00 - 07.00 - Príprava pracoviska 07.00 - 12.00 - Vykonávanie odberov na odbernom mieste 12.00 - 12.45 - Prestávka na obed, Dezinfekcia OM 12.45 - 18.00 - Vykonávanie odberov na odbernom mieste 18.00 - 18.30 - Prestávka na večeru, Dezinfekcia OM 18.30 - 21.30 - Vykonávanie odberov na odbernom mieste 21.30 - 22.00 - Ukončenie činnosti na pracovisku 22.00 - 23.00 - Dezinfekcia OM (Zdroj: mocenok.sk)

neďaleko nej v exteriéri. „Tam sme postavili drevené domčeky a stan pre tých, ktorí budú čakať na výsledky. Drevené domčeky slúžia pre registráciu, kde budú tí ľudia, ktorí budú registrovať pre získavanie sterov a pre odovzdávanie certifikátov,“ uviedol k organizácii externého odberného miesta.

„Ľudia sa nebudú stretávať, budú prichádzať z dvoch rôznych smerov a dvomi rôznymi smermi budú odchádzať. Snažíme sa naozaj dodržať všetky pravidlá. Ľudia sa nemajú krížiť, nemajú sa stretávať a tí, ktorí boli na teste majú odchádzať po inej strane cesty, respektíve po inom chodníku,“ povedal starosta s tým, že toto všetko majú zatiaľ zabezpečené.

K odberným miestam priradili pre lepšiu orientáciu aj jednotlivé ulice, ako však starosta informoval, toto zaradenie nebudú striktne kontrolovať, nakoľko ľudia budú prichádzať podľa toho, ako im to bude vyhovovať. „Pri interiérových miestach to budeme robiť ´zipsovým´ spôsobom – pôjdu na to miesto, ktoré bude voľné."

Na jednotlivých odberných miestach budú uprednostňované tehotné ženy, ženy s malými deťmi aj zdravotne telesne postihnutí.

Cez výzvu zohnali deväť zdravotníkov

Obci sa prostredníctvom zverejnenej výzvy podarilo zohnať deväť zdravotníkov. Každé z odberných miest by teda malo byť obsluhované minimálne tromi zdravotníkmi.

Súvisiaci článok Celoplošné testovanie: Fakty, pokyny, odporúčania, najčastejšie otázky Čítajte

„Budeme čakať na to, koľko príde zajtra ráno v skutočnosti pracovníkov, ktorí majú robiť lekársku činnosť a podľa toho budeme v priebehu dňa usmerňovať a informovať spoluobčanov, aby sa mohli zariadiť z hľadiska čakacích dôb,“ uviedol Urbaník s tým, že situáciu budú monitorovať aj online kamery (odkaz na záznam kamier tu).

Zároveň však dodal, že si ešte počkajú na „ďalší vývoj aj v súvislosti s vystúpením pani prezidentky, ktorá vyzvala vládu, aby nebolo povinné testovať všetkých, ale len tých, ktorí majú záujem. Vzhľadom na to, že doteraz toto testovanie nie je kompletne personálne zabezpečené zo strany zdravotníkov.

Záujem je aj u ľudí nad 65 rokov

Pri stopercentnej účasti by sa v Močenku mohlo zúčastniť približne 4-tisíc ľudí. Vekové obmedzenie od 10 do 65 rokov podľa slov starostu v obci neplatí, nakoľko má informácie, že testovania sa chcú zúčastniť aj ľudia starší než 65 rokov.

Prioritne by boli radi, keby sa im podarilo otestovať najmä Močenčanov. Ani cezpoľných však nebudú posielať preč. „Ak si niekto vystojí miesto v rade, má právo na to, aby bol otestovaný, aj keď nemá trvalý pobyt v našej obci,“ uviedol Urbánik.

Vyjadril však obavu, že ak nenastane zmena v povinnosti testovania, aj ich obyvatelia zrejme budú musieť ísť z kapacitných dôvodov za testovaním do okolia. „Aby získali potrebný certifikát.“

„Snažíme sa, snažili sme sa a budeme sa snažiť ešte aj tie nasledujúce dva dni, aby sme umožnili všetkým tým, ktorí budú mať záujem, aby boli otestovaní,“ uviedol starosta s tým, že ich samospráva je naučená robiť veci tak, aby boli v prospech ich obyvateľov. „Je to náročné, ale snažíme sa to spoločne nejako zvládnuť,“ dodal.