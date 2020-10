Hádzanárky Šale prekonali koronavírus, chystajú sa na reštart ligy

Za celý október neodohrali šalianske hádzanárky ani jeden majstrovský zápas. Na istý čas boli aj v karanténe.

31. okt 2020 o 23:32 Martin Kilian

Hráčky Dusla Šaľa boli naposledy v akcii 26. septembra, kedy na domácej pôde podľahli v šlágri Michalovciam 21:22. „Bolo to ešte pred reprezentačnou pauzou. Po katastrofálnom prvom polčase sme nešťastne prehrali o jediný gól, keď sme v závere nevyužili našu presilovku na vyrovnanie,“ vrátil sa k poslednému majstrovskému duelu tréner Peter Pčola.

Aj jeho kolektív zasiahol strašiak súčasnej doby. „Koronavírus a krátky tréningový výpadok neobišiel ani nás. Našťastie, žiadne hráčky nemali vážnejšie zdravotné problémy, resp. príznaky. V záujme rešpektovania súkromia nebudem zverejňovať mená pozitívne testovaných osôb nášho klubu. Do tréningového procesu sme sa vrátili v duchu všetkých platných nariadení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,“ vysvetľuje Pčola.

Z aktuálnej situácie v hádzanej nie je nadšený. „Je ťažké to komentovať. Nastala situácia, ktorú nikdy nikto nezažil a určite nikoho neteší. Je ťažké hráčky motivovať, keďže nám chýba zápasová prax. No ako vždy, snažíme sa nájsť aj nejaké pozitíva a môžeme byť radi aj za to, že môžeme aspoň trénovať. Keďže je veľa športovcov na Slovensku, ktorí tu možnosť nemajú, a to ani nehovorím o situácii v Čechách. Aký vplyv to zanechá na našej súťaži, je dnes ťažké odhadnúť,“ uvažuje tréner Šalianok.

Voľných víkendov už bolo veľa, a tak je namieste otázka, či bude možné dohrať sezónu MOL ligy tak, aby sa všetky tímy z ČR a SR stretli doma a vonku. „Pevne verím, že od januára sa súťaž znova rozbehne a nájdu sa termíny na dohrávky chýbajúcich zápasov. Osobne si však myslím, že by sa mali pozastaviť reprezentačné a medzinárodné akcie. Aj EHF a IHF by mali viac podporovať odohratie národných súťaží, vrátane tých mládežníckych. Určite nie sme jediná liga, kde sa odkladajú zápasy a takto by sa vytvorilo viac voľných termínov na dohrávky,“ myslí si Peter Pčola.

Hádzanárky Šale by sa mali v nedeľu 8. novembra vrátiť do zápasového kolotoča, na programe je ich zápas v Prešove. „Pred tým však nás aj súpera ešte čaká povinné testovanie. Podľa toho sa uvidí, či sa zápas odohrá alebo nie,“ zdôraznil mladý kouč Šalianok.