V prvom útoku 15-ročný! Nitra proti Slovanu odhalí supertalent s boxerskou krvou

Radia ho medzi najväčšie nádeje draftu NHL 2023.

2. nov 2020 o 19:23 Martin Kilian ml.

Hokejisti Nitry sa pozdravili po karanténe. „Premorení“ koronavírusom s teraz 90-dňovou imunitou. Trojzápasový týždeň bude bez maróda Fominycha, ale s debutom vychvaľovaného reprezentanta.

Fominych nesmie ani behať

„Nikto nemal vážnejší priebeh, nepoznamenalo ich to. Ani nevyzerá, že by chlapci mali ťažké nohy,“ povedal nám tréner Antonín Stavjaňa, ktorému piatkový tréning vyčaril úsmev, hlavne v hrách 1 na 1. „Ale ťažké nohy trochu máme,“ pousmial sa útočník Erik Čaládi a o dvojtýždňovom sedení doma prezradil: „V tímovej skupine sme rozobrali situáciu vo svete, všetky témy.“

Na piatkovom zraze chýbal iba Daniil Fominych. Odkedy 21. augusta upútal v príprave proti Leviciam (4:2), ani raz si neťukol za Nitru. „Keďže som pri hre zohnutý doprava, posunutá chrbtica mi tlačí na platničky a na nervy. Bolí ma to už od marca. Chodil som na ozónové injekcie do Žiliny k doktorovi Vyletelkovi, uvoľnili mi to, ale nie úplne. Teraz každý deň cvičím, musím zosilnieť. Rehabilitujem v Bratislave alebo v Nitre s Lenkou Skaličanovou. Môžem robiť iba SM-systém, nič iné, behať ani bicyklovať. Ťažko povedať, kedy budem fit, snáď v decembri,“ objasnil Fominych.

Šikovný útočník Daniil Fominych chýba Nitre už vyše dva mesiace. (zdroj: SITA - Martin Havran)

Vstúpi Molnár do dejín?

Nitrania si oblečú dresy po 24-dňovej pauze. V stredu o 17.30 h v priamom prenose vítajú Slovan, do prvého semifinále Tipsport Kaufland Cupu vyšlú omladenú zostavu – popri už zabehnutom Šimonovi Nemcovi (16) by mali hrať aj Oliver Stümpel (17), Marek Šramaty (17), Samuel Socha (17) a Adam Sýkora (16).

Najšpeciálnejšiu pozornosť si ale užije Ondrej Molnár (15), najproduktívnejší hráč Slovenska U18 v mužskej prvej lige (1+2 v troch zápasoch). V trinástich debutoval v doraste Nitry, v pätnástich začne v áčku! „Príjemne ma prekvapilo, keď mi tréner v sobotu napísal, že v pondelok mám prísť na tréning s mužmi a v stredu hrám proti Slovanu v prvej päťke. Chcem sa čo najlepšie ukázať,“ prezradil rýchly krídelník, ktorý už s áčkom trénoval, ale v šatni veľa nepovedal. „Pravda, som tichší typ. Viem, pár chlapov v kabíne by mi mohlo byť otcom. A tréner Stavjaňa? Je dosť prísny, hlavne na nás mladých, musíme ísť na 120 percent.“

Ondrej Molnár bol v minulej sezóne najproduktívnejším hráčom dorastu Nitry, a to iba v 15 rokoch! V aktuálnom ročníku sa teší z priemeru bodu na zápas za Slovensko U18 v 1. lige mužov aj extralige juniorov. (zdroj: archív (OM))

Web Eliteprospects pasuje prváka na strednej športovej škole (odbor manažment) medzi 28 top talentov pre draft NHL 2023. Ak Ondrej Molnár – syn 6-násobného majstra Slovenska v boxe, aj dvakrát bronzového na ME kadetov – nastúpi za Nitru aj v piatok s Košicami (18.00 h) alebo v nedeľu s Liptovským Mikulášom (16.00 h), stane sa tretím najmladším debutantom extraligových dejín.