Halloweenský gólový rekord. A teraz mladí!

Pohronie – FC ViOn 2:2 (1:1)

Na riadnu strelu sa čakalo do 11. min., Weir pálil do Chovana, v okamžitom protiútoku hostí Duga prestrčil napravo Hrnčárovi a na konci si Kyziridis posadil brankára – 0:1. Prvú šancu premenili i Žiarčania, Fadera ľahučko prešprintoval ľavou čiarou cez Tótha a Menicha a v šestnástke vystrelil k bližšej žrdi – 1:1. Spornou žltou kartou pre Chovana rozhodené Zlaté Moravce pustili domácich v 33. min. do tutovky, ale Župa trafil slabo.

V druhom polčase sa s vysokým tempom skamarátila i futbalovosť. Súperi sa v šanciach striedali, Mazanova lopta presvišťala šestnástkou FC ViOn, vzápätí Pohronci zblokovali strely Tótha a Kyziridisa. Dorážku Balaja po brvne Hrnčára (1:2) o 75 sekúnd znegoval do odkrytej brány Weir po robote Audina (2:2). Záver bol veselý, domácu hru nebezpečnými hlavičkami rozhýbal Bimenyimana, na opačnej strane centroval Ďubek. Remízový zápas mohla zlomiť 93. minúta, keď už rozhodca Očenáš takmer fúkal do píšťalky – Kovaľ sa prehnal cez Badola, ktorý v nájazde fauloval za červenú kartu, ktorá prišla po sľubnom lobe Balaja.

Góly: 21. Fadera, 68. Weir – 12. Kyziridis, 67. Balaj. R Očenáš (Vorel, Perát), ŽK: Chríbik, Špiriak – Chovan, Duga, Ďubek, ČK: 93. Badolo (P), bez divákov.

FC VION: Chovan – Čögley, Tóth, Menich, Chren – Grozdanovski, Duga – Hrnčár, Ďubek, Kyziridis (87. Kovaľ) – F. Balaj.

Ľuboš Benkovský, tréner Zlatých Moraviec: „Hrali sme trošku defenzívnejšie, čakali na našu príležitosť, prišla hneď na začiatku, využili sme ju. Súper mal hráčov, ktorí si postupným útokom vedia pripraviť útoky. V druhom polčase sme postupne pridávali a snažili sa využívať diery – prišli príležitosti, znova sme dali gól a v poslednej minúte sme mohli rozhodnúť. Nemôžeme ale zabúdať, že súper si vytvoril nejaké príležitosti.“

POSTAVA ZÁPASU: Najviditeľnejší hostia boli Balaj, Hrnčár a Kyziridis, ale veľký rešpekt si zaslúži aj MARTIN CHREN. V 36 rokoch ako tretí najstarší futbalista ligy za seba pustil máločo. Legenda FC ViOn k výsostnej jednoduchosti zamiešala center na 2:2.