Jedenásti vo Felícii so slovanistami na hajloch. Tajné poviedky prvého kapitána FC ViOn

Na Obyciach ho strašili motorovou pílou, potom tam dohrával kariéru.

5. nov 2020 o 18:25 Martin Kilian ml.

„Na túto tribúnu sme namontovali sedačky za jednu sobotu,“ ukazuje ikonický JOZEF „JOGI“ HORNIAK, ktorý ViOnu slúži aj po futbalovej kariére. Bol motorom stredu poľa z už azda vyhynutej generácie ozajstných lídrov. A dodnes je naslovovzatým dobrákom, ktorý voľný čas rád trávi so synom-futbalistom Máriom alebo na bicykli v Alpách či Pyrenejách. (Zdroj: archív MY Nitrianskych novín; Martin Kilian ml.)

Bol na ihrisku, keď sa stogólovými sezónami prefrčalo z ôsmej ligy k dvojbodovému manku na tretiu (1995 – 2001), bol na štadióne, keď ho za 15 miliónov korún v strese prerábali na Pohár UEFA so Zenitom (2007) a dnes je vo firme, keď majiteľ Viliam Ondrejka hľadá statočných do koronakrízy.

„Kto dá prvý gól, dostane päťsto slovenských korún – povedal Vilko. Stovku som dal Martinovi Gálikovi za center a za štyristo som v Eminente kúpil dve fínske vodky, keď sme oslavovali prvý postup jazdou autobusom cez mesto,“ spomína JOZEF „JOGI“ HORNIAK (53), prvý kapitán aj strelec prvého z 1 539 gólov FC ViOn Zlaté Moravce, a vysypal studnicu roky premlčaných historiek.

Skôr než FC ViOn postúpil z ôsmej ligy do prvej, v roku 1995 ho neprijali doma v Machulinciach. Aké to boli časy?

Vilko Ondrejka chcel odkúpiť ihrisko a rozbehnúť ViOn. Zdalo sa, že to bude, ale poslanci povedali nie. Nepoviem, že ho vyhnali z dediny, ale veľa ľudí to tak vnímalo. Škoda, že sa to Vilovi nedalo – povedia dnes niektorí. Ale kde by tam postavil hotel a dielne? Tam nie je miesta.