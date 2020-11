Testovanie prebehlo v Močenku bez problémov

Testy odhalili 25 pozitívnych na COVID-19.

2. nov 2020 o 22:18 Patrícia Jeseňová

MOČENOK. V obci Močenok sa víkendové testovanie realizovalo na troch odberných miestach. Okrem zabezpečenia priestorov sa obec postarala aj o zabezpečenie dobrovoľníkov, administratívnych pracovníkov a ďalších nevyhnutných materiálnych prostriedkov.

„Snažíme sa, snažili sme sa a budeme sa snažiť ešte aj tie nasledujúce dva dni, aby sme umožnili všetkým tým, ktorí budú mať záujem, aby boli otestovaní,“ uviedol v piatok pred testovaním starosta obce Roman Urbánik s tým, že ich samospráva je naučená robiť veci tak, aby boli v prospech ich obyvateľov. „Je to náročné, ale snažíme sa to spoločne nejako zvládnuť,“ dodal.

Pri testovaní pomáhali dobrovoľní hasiči, ktorí zabezpečovali dezinfekciu priestorov či obecná polícia a zamestnanci obce. Obyvateľov vopred informovali o podmienkach testovania. To, koľko ľudí čaká na testovanie v rade, mohli sledovať aj prostredníctvom online kamery.

Bez problémov

Ako v piatok potvrdil starosta, obci sa prostredníctvom zverejnenej výzvy podarilo zohnať deväť zdravotníkov. „Budeme čakať na to, koľko príde zajtra ráno v skutočnosti pracovníkov, ktorí majú robiť lekársku činnosť a podľa toho budú v priebehu dňa usmerňovať a informovať spoluobčanov, aby sa mohli zariadiť z hľadiska čakacích dôb,“ uviedol Urbánik.

V nedeľu starosta potvrdil, že s absenciou zdravotníkov v obci nemali problém. Problémy nemali ani s nedostatkom testov či iného materiálu. Testovanie prerušiť nemuseli.

25 pozitívnych

„V prvý deň bolo veľmi veľa ľudí, na druhý deň – tak ako po celom Slovensku – menej, v sobotu si museli vyčkať svoje miesto. Bolo to náročné aj pre zdravotníkov a administrátorov. Dnes už je to o niečom inom. Do tejto chvíle prišlo asi 2-tisíc ľudí, čo je zhruba taká polovička všetkých tých, ktorí mohli prísť,“ zhodnotil v nedeľu poobede starosta obce.

„Myslím si, že aj ľudia pochopili, že si tú situáciu musia nejakým spôsobom vystáť. Dávali sme prednosť starým, zdravotne telesne postihnutým, mamičkám. Takže aj toto fungovalo,“ dodal starosta.

Za sobotu v obci otestovali 1 644 ľudí, z nich 17 bolo pozitívnych. V nedeľu prišlo na testy 401 ľudí, pozitívnych bolo 8.

Situáciu nekomplikoval ani nával ľudí zo Šale alebo okolia. Ako uviedol starosta, v sobotu sa testovania zúčastnili poväčšine domáci, ktorí chodili na až do uzavretia odberných miest.

O testovanie mali v obci záujem aj seniori nad 65 rokov. „Okrem toho zamestnanci seniorských zariadení otestovali seniorov a vydali im certifikáty s výsledkami, takže všetko v zásade fungovalo,“ povedal Urbánik.