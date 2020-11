Múzeum možno pôjde do bývalých kasární

Pôvodne malo byť nové sídlo múzea v niekdajšej ubytovni pre hercov. Proti bol riaditeľ divadla i niektorí poslanci.

4. nov 2020 o 9:30 Dominika Cunevová

NITRA. Ešte v júli krajskí poslanci rozhodli o tom, že budova, ktorá od nepamäti slúžila ako ubytovňa pre hercov, tzv. kutlochy, sa stane novým domovom pre Ponitrianske múzeum.

Už vtedy s premiestnením múzea do bývalého roľníckeho domu na rohu ulíc Štefánikova a 7. pešieho pluku mnohí nesúhlasili. „Niektorí poslanci to spochybňovali, že je to malá plocha a pre múzeum nebude dosť priestoru, aj keď podotýkam, že miesto pre uloženie artefaktov nie je väčšie ani v súčasnej budove, dokonca je menšie,“ povedal župan Milan Belica.

Súvisiaci článok Nitrianski herci prídu o ubytovňu, presťahujú do nej múzeum Čítajte

Mesto chce priestor späť

Na základe iniciatívy skupiny poslancov tak vznikol návrh nového uznesenia, ktorý uvádza, že „pre potreby Ponitrianskeho múzea bude v budúcnosti nutné nájsť inú budovu, napríklad v bývalých kasárňach pod Zoborom, alebo ponechať ho v súčasných priestoroch, no zabezpečiť týmto technicky nevyhovujúcim priestorom rekonštrukciu.“

Od roku 1990 je sídlom múzea historický mestský dom na pešej zóne. Patrí mestu, ktoré vyzvalo župu, aby hľadala iné priestory. Budovu chce využívať pre svoje potreby, ako napríklad vykonávanie sobášov. Župan poznamenal, že od mesta zatiaľ oficiálnu žiadosť na uvoľnenie priestorov neevidujú. „Ale ja mám pocit, že to musíme vyriešiť my a neodkladať to,“ dodal.

Prečítajte si tiež Z budovy v centre Nitry padá omietka aj črepiny. Opáskujú chodníky? Čítajte

Rokovanie s archeológmi