Z budovy v centre Nitry padá omietka aj črepiny. Opáskujú chodníky?

Tínedžerka, ktorú zasiahol kus omietky, spadla na zem. Videla to pracovníčka neďalekého hotela.

3. nov 2020 o 18:43 Miriam Hojčušová

NITRA. Radnica pripustila, že „odhradí chodníky a parkovacie plochy“ okolo budovy na Hollého ulici. Bývalý dom opatrovateľskej služby je už roky prázdny, z fasády padajú kusy omietky, z rozbitých okien vypadáva sklo.

V katastri nehnuteľností je ako majiteľ stále zapísané mesto Nitra. Podľa Najvyššieho súdu je ale platná zmluva z roku 2011, podľa ktorej je novým majiteľom LL Real Invest. Rovnako Najvyšší súd rozhodol, že je neplatné odstúpenie od spomínanej zmluvy.

Aktualizáciu zápisu v katastri však stopol ďalší prebiehajúci súdny spor.

Mesto posiela výzvy

Mesto urobilo pred rokmi zámenu – DOS na Hollého dostala firma, ktorá na oplátku pre mesto postavila nehnuteľnosť na Kalvárii. Bývajú v nej seniori.

Potom však firma od zámennej zmluvy odstúpila a žiadala od radnice doplatok.

Zdôvodnila to zlým stavom „dosu“. Ten sa za uplynulé roky zhoršil, budova ohrozuje okolie. Na júnovom zastupiteľstve na to upozornil poslanec Erik Král. Odvtedy prešli ďalšie štyri mesiace, no nič sa nezmenilo.

„Mesto síce nevykonalo zatiaľ konkrétne opatrenia, ale dlhodobo vyvíja snahu tento skutkový stav riešiť.

Niekoľkokrát opakovane vyzvalo majiteľa spoločnosti LL Real Invest k zabezpečeniu objektu,“ reagoval v piatok poslanec Král.

Preposlal nám najnovšiu výzvu, ktorú primátor podpísal v piatok 30. októbra. Píše sa v nej, že ak firma neurobí opatrenia, dá radnica „odhradiť chodníky a parkovacie plochy“, ktoré sú na mestských pozemkoch okolo budovy. Chce tak zabrániť, aby padajúce kusy omietky a rozbitého skla zasiahli chodcov a zaparkované autá. S týmto nápadom prišiel Král už v júni.

Krajský súd nerozhodol

Poslanec vtedy spomínal aj možnosť, že by mesto odstránilo rozbité okná v budove.