Mikrozápas debutantov: 2:1 so Slovanom! Molnár má črty Ibrahimoviča

Deviati tínedžeri v zostave Nitry? Žiadne fiasko, Bratislava sa triasla do poslednej sekundy!

5. nov 2020 o 0:00 Martin Kilian ml.

„Fraška! To bude debakel! Šanujte ich zdravie!“ reptali z kríkov kuvici včerajšieho experimentu HK Nitra, keď do prvého semifinále Kaufland Tipsport Cupu so Slovanom nacupitali chlapčiská, ktoré by prísnejšie matky po druhej tretine už pre tmu zvolávali domov.

A výsledok? Najbohatšiemu klubu naložili vlastní fanúšikovia, prečo nezjedol súpera s vekovým priemerom 22,5 roka, hoci ho neraz varil v pásme a prestrieľal 45:19! Do Bratislavy šla výhra 5:4, ubránená v drvivom tlaku.

„Prekvapili ma mladí chlapci z Nitry, ktorí sa presadili a prevyšovali v šikovnosti našich mladých chlapcov,“ sám od seba uznal kouč belasých Roman Stantien.

Kým bol na ľade aspoň jeden zo šiestich súťažných debutantov „corgoňov“ – Ondrej Molnár (15), Žigmund Zöld (16), Oliver Stümpel (17), Adam Sýkora (17), Marek Šramaty (17), Samuel Socha (17) – outsider dal dva góly a favorit jeden...

„Máme šikovných chlapcov. Absolútne sa netajíme a tie kroky robíme už dávno, že ak na to majú, snažíme sa ich ťahať hore. Chalani sa vrátili domov z prerušeného projektu reprezentačnej osemnástky, zaradili sme ich do tréningu áčka a dostali príležitosť aj v zápase. Páčili sa mi. Veľmi nerád prehrávam, tobôž so Slovanom, ale dnes mal zápas pre mňa zmysel v tom, že chalani, ktorí odmalička vyrastajú v Nitre, dostali príležitosť a ukázali, že v budúcnosti z nich môžu byť hokejisti. Keby bolo na mne, určite dostávajú veľa príležitostí,“ poklonil sa Miroslav Kováčik.

Plachty Nitry napol gólom 15-ročný Ondrej Molnár. Zanedlho ho napodobnil 17-ročný Oliver Stümpel. (zdroj: Miroslav Slávik)

Dušan Milo, asistent trénera Antonín Stavjaňu, mal v hodnotení „košíkarov“ jasno: „Mladí chalani ukázali, že môžu hrať. Chceli sme si ich otestovať. Určite nedáme všetkých hrať naraz do ligy. Vytiahneme možno jedného, dvoch, troch. Podľa toho, aký bude stav v mužstve. Mladí musia byť nachystanú na svoju šancu a presadiť sa, keď ju dostanú. Slovanu dali pekné góly Molnár a Stümpel, strelci nám chýbajú, dúfam, že naplnia svoju povesť.“

Nuž, s napätím hádame extraligové zostavy Nitry na zajtra s Košicami (18.00 h) a nedeľu s Liptovským Mikulášom (16.00 h).